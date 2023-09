Bancomat, perché dal 2024 pagherai sempre 50 centesimi di commissioni I Tasche degli italiani svuotate

Un altro cruccio di numerosi utenti italiani sono gli sportelli bancomat che, ad oggi, risultano essere al centro dell’attenzione mediatica.

Sì, perché, come ben sapete, è in atto una vera e propria rivoluzione digitale che sta portando alla loro sparizione e a quelle delle filiali fisiche. Ma il problema che vogliamo sottoporvi è altro. Sì, perché vogliamo parlarvi delle commissioni che dal 2024 saranno per tutti. Certo, potreste obiettare, a ragione, che queste già sono esistenti.

Sì, ma dal prossimo anno le pagheranno tutti, anche quelli che operano su sportelli del circuito del proprio istituto bancario. Ebbene sì, avete capito benissimo, nessuno ne sarà esente. Per capirne il motivo, però, bisogna andare indietro nel tempo. E bisogna partire proprio dalle politiche aziendali dei vari istituti di credito che vogliono rivoluzionare completamente il sistema.

Lo abbiamo accennato già in apertura. Si sta compiendo quella che è la chiusura dei punti di riferimento sul territorio di tantissimi cittadini italiani, in particolar modo di coloro i quali hanno difficoltà a sposare la tecnologia e ricusano la modernità. Per questi ultimi, la situazione sta diventando proprio tragica e sta creando loro numerosissimi disagi.

Proprio in virtù di quanto sta accadendo, bisogna segnalare un’altra problematica, anch’essa assurda che presto vedrà protagonisti tutti quelli che sono soliti prelevare contante presso i vari sportelli Bancomat ancora sopravvissuti alla mattanza da Nord a Sud del nostro Paese. Vediamo, allora, cosa accadrà il prossimo anno.

Bancomat e commissioni per tutti: il 2024 si preannuncia un anno svuota tasche!

Ebbene sì, questa è la novità principale del prossimo anno. Anche perché le ulteriori chiusure di sportelli Bancomat e filiali sul territorio italiano non potrebbero essere definite tali, non credete? E la notizia è davvero allarmante per tutti. Arriva proprio da Bancomat S.p.a., ovvero il consorzio che garantisce il corretto funzionamento di questo servizio.

Quest’ultimo, infatti, non vuole sentire ragioni, proprio in virtù del fatto che gli ATM, ormai, vengono utilizzati per effettuare soltanto prelievi di contante e stanno scomparendo a vista d’occhio dal territorio italiano. Vuole che aumentino i costi per i prelievi agli sportelli. Parliamo di quella che è chiamata commissione interbancaria.

Si tratta di un prelievo di denaro che avviene nel momento in cui si opera presso ATM di un circuito diverso da quello della propria Banca. Per fortuna, però, l’Antitrust ha bloccato tale modifica e, almeno per il momento, non si registreranno questi aumenti. Staremo a vedere se e quando Bancomat S.p.a. ci riproverà e con quali risultati.