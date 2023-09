Unicredit, sposta i soldi dal conto corrente: devi farlo subito I Ci paghi solo le bollette

Per tutti i correntisti UniCredit il consiglio è quello spostare i propri soldi dal conto per non restare al verde.

I correntisti sanno bene il timore che ognuno di loro nutre in merito al lasciare in banca una parte dei loro guadagni. In effetti non sempre le cose sono andate per il verso giusto e non sono pochi i risparmiatori che hanno raccontato di come si sono visti derubare del proprio denaro.

Per evitate spiacevoli episodi come questo, forse l’unica soluzione che i ha a disposizione è quella di affidarsi ad istituti bancari che godano di una certa reputazione nel mondo delle finanze. Ovviamente tra tali istituti non possiamo non citare UniCredit.

Un polo bancario molto amato da tutti i cittadini italiani che vi si affidano non sono per la sua sicurezza e stabilità, ma anche e soprattutto per via di una serie di servizi aggiuntivi che offre ai suoi correntisti, come ad esempio le polizze assicurative.

In effetto le proposte UniCredit sono da sempre molto allettanti, ma adesso sembra che la banca voglia fare un ulteriore passo in avanti, decidendo di porsi al fianco dei suoi correntisti risparmiatori e consigliando loro la cosa corretta da fare con il denaro, per non vedersi derubati dei propri averi.

UniCredit in borsa

UniCredit ha recentemente annunciato la sua volontà di immettere sul mercato una quantità di sue azioni che si assesti su un valore complessivo di 2,5 miliardi di euro. Un progetto questo, che sarà utile alla banca per riuscire ad offrire sempre i migliori servizi ai suoi correntisti grazie all’ottenimento di capitali da investire.

Ciò che l’istituto bancario auspica è che i suoi correntisti, spinti all’investimento, siano loro stessi acquirenti delle azioni bancarie, questo permetterebbe a Unicredit di crescere e al cliente di veder aumentare il suo patrimonio.

Uscire dalla propria confort zone

Quello che auspica UniCredit è che i propri correntisti escano dalla propria confort zone. I risparmiatori sanno bene che lasciare i propri risparmi in banca è non solo pericoloso, ma anche poco remunerativo e dispendioso. Le spese di gestione del conto sono spesso elevate e si finisce per veder decurtati i propri averi. A tal proposito UniCredit ha tagliato molto i suoi costi di gestione, ma spinge il suo cliente ad abbandonare l’idea che investire possa essere pericoloso.

Investire vuol dire avere la possibilità di guadagnare in maniera passiva, senza dover fare altro. Ovviamente è implicito il bisogno di doversi affidare ad istituti che siano sicuri, come lo è UniCredit. Insomma, un cambiamento radicale che si muove solo grazie ai cittadini che vogliono investire e guadagnare dai loro investimenti.