Router sorgente di onde elettromagnetiche: il livello di esposizione in casa I Interviene l’Istituto Superiore di Sanità

L’Istituto Superiore di Sanità interviene in merito all’esposizione alle onde elettromagnetiche a cui siamo esposti.

Sono molti anni ormai, che ci si chiede se la presenza di una serie di dispositivi elettronici possa o meno essere dannoso per l’organismo e per il nostro benessere in generale. Le teorie che si sono susseguite sono veramente molte e diverse tra loro.

Se da una parte c’è chi afferma che non ci sono reali rischi per l’uomo, c’è chi invece sostiene che i rischi ci sono e sono anche elevati. Addirittura c’è chi afferma che sarebbero sufficienti 30 minuti di utilizzo di uno smartphone per essere esposti al rischio di sviluppare delle cellule cancerogene.

In tutta sincerità ci sembra una teoria piuttosto all’estremo, considerando che, ognuno di noi utilizza il cellulare in maniera costante anche per molte ore al giorno, ma forse i reali effetti li vedremo con il passare degli anni.

Ad ogni modo, al momento l’Istituto Superiore di Sanità si è espressa in merito alle onde elettromagnetiche emesse dai router all’interno delle nostre abitazioni. Anche loro accusate di essere dannose per l’uomo ed essere potenzialmente causa dello sviluppo di alcune patologie. Ma qual è la realtà in merito a ciò?

Router e la verità sulle sue onde elettromagnetiche

L’ISS parla chiaro e afferma che non ci sono in alcun modo evidenze scientifiche che possano affermare con estrema certezza che il router che ognuno di noi ha a casa per la connessione Wi-Fi possa essere dannoso per la salute degli abitanti della casa in cui esso viene utilizzato.

Gli unici effetti avversi che sono stati rivelati per quello che riguarda l’esposizione alle onde a radiofrequenza, sarebbero attualmente solo di natura termica, ma il livello di esposizione dovrebbe essere molto più elevato per risultare realmente dannoso.

La quantità di onde sarebbe minima e non dannosa

Secondo quelle che sono le indicazioni offerte dall’Istituto Superiore di Sanità, le onde elettromagnetiche a cui ci si espone quando si utilizza il Wi-Fi, che sia a casa o in un qualunque altro luogo, non sono in una quantità sufficiente per poter essere dannose per l’uomo.

Quindi i livelli a cui si assestano le onde elettromagnetiche sarebbero mantenute sotto stretto controllo anche considerando i limiti restrittivi imposti a livello europeo per garantire benessere ad ogni singolo cittadino del’UE.