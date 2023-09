Pagamenti pos, da oggi paga solo in questa maniera I Se non lo fai ti fregano senza il minimo sforzo

Utilizzare il Pos in questo modo potrebbe esporti a una serie di pericoli. Attenzione alle truffe, sono sempre dietro l’angolo.

I pagamenti digitali sono ormai una verità in Italia come in qualsiasi altra parte del mondo. In un primo momento, per noi italiani tradizionalisti e anche poco aperti alle novità, non è stato di certo semplice. Abituati ai pagamenti in contanti, vedersi obbligare ai pagamenti tracciabili o comunque elettronici, è stata una vera sfida.

Abbiamo iniziato ad abituarci alla digitalizzazione dei pagamenti con lo shopping online. Primo grande passo per chi era abituato ad acquistare solo ed esclusivamente andando in negozio, mille domande, mille dubbi e la paura della truffa.

Poi ci si sono messe le aziende distributrici di energia elettrica ovvero di gas ad imporre la bolletta in formato elettronico, per un notevole risparmio in termini di utilizzo di carta e gli addebiti diretti sul conto. Altro boccone amaro da mandare giù per chi era abituato ad avere la bolletta cartacea e tutto ad un tratto crede di non avere più controllo sulle spese della sua casa.

Ciliegina sulla torta, ecco il sempre maggiore diffondersi dei pagamenti elettronici, anche se si tratta di spese veramente minime. Di poco più di un anno fa la legge che ha imposto l’obbligo per gli esercenti di accettare pagamenti con il Pos per qualsiasi importo.

Pagamenti con il Pos: attenzione alle truffe

Il terrore di molti italiani è sempre lo stesso, quello di essere protagonisti di truffe. Un timore che ha fatto stentare il decollo degli acquisti online e allo stesso modo, ancora oggi, fa desistere numerosi italiani dall’utilizzare carte di credito e di debito per i pagamenti quotidiani.

Timidamente ogni cittadino si avvicina a queste modalità di pagamento elettronico ed ecco che arriva una pessima notizia. Il classico pagamento contact a cui tutti ci affidiamo, sembra essere sicuramente veloce e pratico, ma anche molto rischioso. Scopriamo il motivo.

I rischi

Non vorremmo farti preoccupare, ma piuttosto consigliarti di fare molta attenzione nel momento in cui decidi di utilizzare il contactless per eseguire tutti i tuoi acquisti. Utilizzare il pagamento contactless vuol dire pagare in maniera semplice e nel caso in cui l’importo sia di entità ridotta è possibile che non venga richiesto nemmeno il Pin per il pagamento del bene o del servizio acquistato.

Ma si rivela di fondamentale importanza farsi rilasciare la ricevuta nel momento del pagamento. Attenzione, non stiamo parlando dello scontrino, ma della ricevuta dell’avvenuto pagamento con il pos, per evitare che il furbetto di turno immetta un importo più elevato e il consumatore ignaro cada vittima della truffa.