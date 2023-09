Libretti postali, ti mettono i soldi sul conto corrente: l’offerta imperdibile se la attivi subito

Ci sono novità, a dir poco, fantastica per i clienti di Poste Italiane, sia quelli vecchi sia quelli che decidono di accendere un conto.

Sì, avete capito benissimo, questa offerta imperdibile sarà praticamente per tutti, nessuno escluso. Come ben sapete Poste Italiane non effettua solo spedizioni. Nell’ultimo periodo, in particolar modo, è entrata, anche in maniera prepotente, in quello che è il settore finanziario, occupato fino ad ora, dai vari Istituti di Credito.

A differenza di questi ultimi, però, i depositi effettuati sui conti postali, sono maggiormente tutelati e soprattutto lo sono allo Stato. E, poi, non si avranno tutti quei problemi che stanno riscontrando i clienti delle Banche che stanno vedendo svanire i propri riferimenti sui territori. Come ben sapete, stanno scomparendo numerose filiali fisiche e tantissimi sportelli Bancomat.

Certo, anche Poste ha messo su qualcosa di simile. Parliamo dello spegnimento dei suoi ATM alla chiusura delle filiali. Ma ciò è stato fatto per tutelare la sicurezza dei suoi utenti, dato che gli sportelli interessati erano quelli vecchi e poco sicuri. Detto ciò, torniamo a quella che è davvero una fantastica opportunità da cogliere al volo.

Ebbene sì, anche i più scettici si ricrederanno dopo aver visto accreditarsi quanto promesso da Poste Italiane. Non crederanno ai loro occhi e ne saranno super felici. Ecco perché ve ne vogliamo parlare. I treni passano una sola volta nella vita e c’é necessità di prenderli e non restare in stazione tra mille rimpianti. Pronti a scoprire di cosa si tratta?

Poste Italiane mette i soldi sui libretti dei suoi clienti.

E’ un’offerta da cogliere assolutamente al volo. Bisogna attivarla subito per non perdere la fantastica occasione. Si tratta di una vera e propria novità per Poste Italiane che sta cercando di fidelizzare quanti più clienti possibile, in barba ai vari istituti bancari italiani. Proprio in questi giorni, infatti, ha lanciato l’offerta Supersmart.

E questa è praticamente associata al Libretto Smart. In pratica, possiamo dire che sia un libretto deposito e le offerte su di esso sono ben due. C’é la prima che è la Supersmart 300 alla cui scadenza si ottiene il 3% di interessi. ovviamente la scadenza è fissata a 300 giorni dalla sua apertura. E, poi, c’é Supersmart 180.

In questo caso la scadenza è fissata a 180 giorni dalla sua apertura ed il tasso di interesse praticato è dell’1,50%. Dovete sapere, però, che c’é una condizione indiscutibile per poter accedere a questa fantastica offerta, e parliamo della somma minima da vincolare in deposito. Stiamo parlando di ben 1000 euro!