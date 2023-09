Lavatrice, rimuovi tutto lo sporco accumulato ai lati del cestello in pochi minuti I La tecnica infallibile

Come pulire accuratamente la lavatrice? Non è solo una questione di igiene, ma una necessità onde tutelarsi dalla minaccia della muffa. Scopriamo insieme come fare.

C’è una componente particolarmente delicata di una lavatrice ed è la gomma presente nello sportello di apertura e chiusura. Col tempo, se non la si pulisce e/o non la si controlla periodicamente, può deteriorarsi e, nei casi peggiori, generare muffa nera (la ‘black mould‘, come viene viene chiamata in lingua inglese).

E senza gomma, niente lavatrice.

I primi segnali, al di là della gomma deteriorata, si verificano quando la lavatrice inizia a sgocciolare, se non proprio a perdere. Occorre allora correre ‘ai ripari’, provvedere a costosissime riparazioni. Non è un lavoro facile; e si rammarica di non avervi posto la necessaria attenzione.

Il problema viene ingigantito dalle cattive abitudini delle casalinghe di pulire solo l’interno della lavatrice, senza dedicare la minima attenzione alla guarnizione di gomma. Eppure proprio quest’ultima raccoglie una considerevole parte dello sporco accumulato, risulta tra le dirette responsabili del malfunzionamento della macchina.

Ma perchè la guarnizione si rovina con tanta facilità? La ragione è in realtà semplicissima; infatti dovendo tenere l’acqua col sapone all’interno della lavatrice, inevitabilmente rimangono sempre bagnate, con un senso di umido che facilita la proliferazione della muffa. Per non citare l’insopportabile odore.

Come pulire la guarnizione, alcuni utili consigli

Come pulire pertanto la parte gomma della lavatrice? Per quanto possa apparire banale, il primo rimedio consiste nel recarsi presso i negozi specializzati e chiedere uno spray anti muffa. Solitamente consente anche di rimuovere eventuali odori e colori molesti. Certo, è costoso, ma essendo un prodotto scientificamente testato garantisce la massima efficacia. Dopotutto è difficile immaginare, dopo la caldaia, una componente della casa più costosa da rimpiazzare della lavatrice.

Un altro rimedio popolare prevede di utilizzare un panno cosparso di candeggina, naturalmente utilizzando appositi guanti onde evitare danni alle mani. Successivamente occorre risciacquare il tutto e avviare la lavatrice per un ciclo a vuoto ad alte temperature.

In linea generale la muffa prolifera, oltre che per la mancata pulizia, anche per le pessime abitudini di lasciare i vestiti nella lavatrice per lungo tempo – ad esempio nel corso della notte – e quando non si arieggia la lavatrice, ad esempio lasciando lo sportello aperto in una mattinata di forte vento. Una regolare manutenzione è sempre necessaria, onde poter avere un apparecchio che funziona bene e a lungo.