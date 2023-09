Contatore luce, il trucco illegale della saldatura per alleggerire la bolletta del 70% I Intervengono qui

Le famiglie italiane, ormai, a causa della crisi economica incessante e duratura, sono sull’orlo del baratro e regna la disperazione.

Purtroppo, non riescono ad arrivare alla fine del mese, i conti non quadrano più e si è costretti a continui prelievi di contante dai conti correnti per poter sopravvivere. E’ aumentato tutto, dai beni di prima necessità ai carburanti, passando per le bollette energetiche. E, proprio queste ultime sono al centro del dibattito in questi giorni.

Sì, perché è da poco giunta la notizia che subiranno nuovi ed ulteriori aumenti. La bolletta della fornitura dell’energia elettrica, ad esempio, vedrà aumentare i suoi costi del 10%. Può sembrare un rincaro di poco conto, ma non è affatto così, data la situazione tragica che si sta affrontando da ormai più di tre anni.

Ecco che allora, i cittadini vanno alla ricerca del risparmio. Sì, è vero, si spulciano le varie offerte dei tanti provider esistenti per trovare quella più conveniente. Ma sono i trucchetti, legali ed illegali, da mettere in pratica a farla da padroni. Grazie ad essi si ottiene un’ottima dose di risparmio che consente alle finanze familiari di tirare un sospiro di sollievo.

Tra i tanti trucchetti che ci sono in giro, ce n’é uno illegale che sta spopolando proprio in questi giorni e riguarda il contatore dell’energia elettrica. Sì, avete capito bene, riguarda quel piccolo dispositivo che è presente nelle abitazioni. Badate bene, però, che ciò che stiamo rivelandovi è qualcosa di illegale e, pertanto, non andrebbe eseguito. Ci sono pene severe. Fatta questa dovuta precisazione, vediamo di cosa si tratta!

Ecco il trucco della saldatura: bollette a picco e ritorna il sorriso, ma attenzione alle sanzioni!

Ebbene sì, vi diciamo subito che il risparmio minore ottenuto mettendo in pratica questo trucchetto illegale è del 70%. Ma può arrivare sino alla soglia dell’85% e oltre. Quindi, non parliamo affatto di bruscolini, non credete? Metterlo in pratica è davvero molto, ma molto semplice. Si tratta “soltanto” di manomettere il contatore e, quindi, commettere un vero e proprio reato.

Il contatore, per mettere in atto questo escamotage, va dapprima aperto. Poi, con l’ausilio di un saldatore, si dovranno saldare tutti i circuiti ed i contatti che registrano i consumi energetici della vostra abitazione. In questo modo, non verranno più registrati ed inviati i vostri consumi. E se una saldatura è fatta bene, si pagherà anche il 98% in meno.

Una vera e propria boccata di ossigeno questa. ma, come abbiamo detto già più volte in precedenza, dovete stare molto, ma molto attenti perché operando in tal modo si commette reato. E, ovviamente, siete passibili di denuncia. Le sanzioni sono davvero aspre e severe. Oltre una multa salatissima, infatti, si rischia anche il carcere!