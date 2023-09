App salva bolletta: ti trovano tutti gli sprechi e ti dicono come risparmiare I In un mese la dimezzi

Come risparmiare sulle bollette? Accanto ai classici rimedi casalinghi può essere un valido aiuto anche il digitale, le nuove – eccitanti – tecnologie. Scopriamole insieme.

Parafrasando Game of Thrones, l’inverno sta arrivando. E già coi primi mesi autunnali, il pensiero corre alle caldaie da accendere e ai caloriferi da porre in funzione; nella consapevolezza che, tra inflazione, caro energia e guerra Ucraina-Russia, i prezzi del gas saranno estremamente elevati per le famiglie, complice la totale rimozione dei bonus precedentemente erogati dal governo Draghi. L’emergenza è infatti terminata, a quale pro continuare? Eppure i prezzi, come testimoniato dalle bollette dell’elettricità dell’estate 2023, continuano a salire, inesorabili.

Il pensiero allora corre a come risparmiare, a come ‘tagliare’ le spese; e se i vecchi consigli, quali limitare gli sprechi e non lasciare accesi elettrodomestici e carica batterie, rimangono sempre validi, nulla vieta provare a sperimentare le nuove tecnologie, applicare l’Internet of Things anche all’ambito domestico. Con l’obiettivo ultimo di ‘abbattere’ le spese, diminuire significativamente l’impatto delle speculazioni continue causate dalle compagnie energetiche.

Naturalmente, in campo tecnologico, ci stiamo riferendo alle app da installare sullo smartphone; applicazioni utili per rafforzare la nostra impronta ambientalista, favorendo la raccolta differenziata ed evitando gli sprechi. Ve ne citiamo una decina, senza esigenze di completezza.

La prima app che sorge alla mente è la ‘Junker App‘ che fornisce un aiuto per smaltire correttamente la raccolta differenziata. La app essenzialmente risolve i dubbi su dove e come gettare quel dato involucro, quel dato contenitore, fornendo un’importante ausilio nei (tanti) casi di incertezza. Inoltre offre la possibilità, per i Comuni italiani che l’avessero implementata, di prenotare il ritiro di rifiuti ingombranti.

Le app ‘amiche’ per un risparmio consapevole

AWorld invece si propone di offrire continui consigli, una sorta di ‘coach ambientalista’, per risparmiare ed evitare gli sprechi. Come posso aiutare l’ambiente, oggi? La app ci ‘guida’, ci offre un valido consiglio. L’impostazione è quella di un gioco, completa di punti e classifiche.

HARPa invece è un’app nata da un progetto europeo che si propone di stimare il funzionamento e l’impatto a livello di consumi e costi di impianti di riscaldamento talmente vecchi da non avere una propria classe energetica. Una situazione familiare per molti paesi dell’area Mediterranea, Italia in testa. L’obiettivo ultimo è di incentivare la sostituzione degli impianti di riscaldamento meno performanti e dei relativi scaldabagni, per altro estremamente inquinanti (oltre che inefficaci).

Nomen omen, Mister Bolletta si propone infine di aiutarci a trovare il miglior prezzo di luce e gas, tramite una comparazione di tutte le offerte finora disponibili. Le migliori offerte disponibili vengono selezionate e c’è persino la possibilità di creare veri e propri ‘gruppi di acquisto’ per abbattere i costi. Mister Bolletta poi si preoccupa autonomamente di cambiare operatore, dando una mano sul fronte burocratico.