Smartphone, se senti una notifica fortissima e il cellulare si blocca ti devi preoccupare | Sta succedendo questo

Lo smartphone si blocca all’improvviso, congelato da una schermata di allarme; e segue un fischio altissimo, un vero e proprio allarme. Non è un virus, né una pubblicità malware invadente, ma qualcosa di molto, molto peggio.

Viviamo un’era di continui, forti, disastri naturali: alluvioni, terremoti, tempeste di fulmini, ondate di calore e così via. Il progressivo aumento di queste emergenze naturali è una conseguenza diretta del cambiamento climatico; e se per molti ciò non esiste o è un complotto delle oligarchie, rimane la realtà statistica, confermata dai crudi numeri, di un aumento delle emergenze connesse a un ambiente sempre più disastrato.

Pertanto, per il governo, è sempre più una necessità informare i cittadini di quest’emergenze, avvertirli. Non solo naturali, beninteso; basti pensare a quanto utile sia trasmettere un alert per il governo ucraino, impegnato in una guerra fratricida con la Russia. Emergenze ambientali e… umane, i due vanno a braccetto, di pari passo.

In quest’ambito giocano un ruolo fondamentale i cellulari; è stato, ad esempio proprio Twitter, oggigiorno X, che la popolazione ha potuto avvertirsi gli uni cogli altri del pericolo imminente, evitando possibili tragedie. In Ucraina, ad esempio, la popolazione non si basa ormai più di tanto sugli allarmi governativi, per quanto indispensabili, ma trae le sue notizie dai social ucraini, russi e bielorussi, quali ad esempio VK. Sono gli unici in grado di essere aggiornati con una certa costanza.

Una delle soluzioni proposte che ha destato tanto allarmismo tra la popolazione, consiste nell’utilizzo degli IT-ALERT. E’ un servizio sperimentale di allarme pubblico, in realtà già esistente da anni, promosso dalla Protezione Civile Nazionale.

Come funziona il nuovo sistema di allarme pubblico, le conseguenze per il cellulare

Il prossimo IT-Alert avverrà in Lombardia, a Milano, dove tutti i cellulari dei cittadini squilleranno come un tutt’uno; presentando una sirena audio e un apposito messaggio. L’Alert è stato sperimentato, con successo, lo scorso 19 settembre a mezzogiorno.

Ma che cosa recita l’IT-Alert? Si tratta di una notifica, impossibile da spegnere a meno di non avere il cellulare chiuso, accompagnato da un suono acuto, quasi un fischio, impossibile da ignorare.

Che cosa riporta l’IT Alert, sullo schermo del cellulare? La scritta comunica che “Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario“. Naturalmente, per l’alto numero di utenti, il questionario è immediatamente andato in crash.