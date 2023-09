Pagamenti Pos, Intesa Sanpaolo fa un assist clamoroso gli italiani I È quello che chiedevano tutti

Intesa Sanpaolo per quello che riguarda i pagamenti con il Pos, si mette al fianco degli italiani e decide di offrire loro un aiuto.

Intesa Sanpaolo è uno dei poli bancari maggiormente conosciuti nel mondo finanziario. Una della banche a cui i correntisti si affidano maggiormente per gestire i propri affari e il proprio denaro in generale.

Come tutti sappiamo ad oggi aver un conto corrente, un IBAN e una carta di credito o di debito è indispensabile anche semplicemente per svolgere delle attività come ricevere lo stipendio o comunque il compenso del proprio lavoro. Anche per riceve dei sussidi statali viene richiesto un IBAN, comprese le varie forma pensionistiche.

Inoltre dal post Covid in poi ha avuto una netta accelerata l’utilizzo dei pagamenti elettronici, non solo consigliati, ma in alcuni casi obbligatori. Questa è stata una svolte che ha fatto storcere il naso a molti italiani che di pagare commissioni proprio non vogliono sentirne parlare.

Ma Intesa Sanpaolo dall’alto della sua esperienza, si mette al fianco dei correntisti e lancia un’applicazione che siamo certi verrà poi imitata da moltissime banche a livello nazionale. Un’iniziativa che piacerà molto ai consumatori, ma soprattutto agli esercenti commerciali.

Intesa Sanpaolo e la sua novità Pos

Negli ultimissimi anni il gruppo Intesa Sanpaolo ha intrapreso un deciso percorso che porterà velocemente allo sviluppo del settore digital Payment. Cambiamenti questi indispensabili per una società che vira in maniera decisa verso la completa digitalizzazione dei pagamenti e in effetti ammettiamolo, quanti di noi ormai girano costantemente senza contanti e pagano con la carta siamo sicuri siano in molti.

La novità proposta questa volta si tratta della soluzione perfetta per i liberi professioni, ma anche per le semplici attività commerciali di piccole dimensioni. Il servizio potrà essere utilizzato sia come Pos principale che aggiuntivo a seconda delle necessità della propria attività.

Un nuovo modo di gestire i pagamenti

Quello offerto da Intesa Sanpaolo è un modo completamente nuovo di gestire i pagamenti. Pensato per le piccole attività e per i liberi professionisti che potranno utilizzare SoftPOS, soluzione innovativa introdotta da Nexi e utilizzata appunto da Intesa Sanpaolo .

In buona sostanza gli esercenti potranno utilizzare, grazie a una semplice App, il proprio device mobile per accettare pagamenti elettronici e veder accreditare l’importo in maniera diretta sul proprio conto corrente, senza dover richiedere il Pos alla banca. Compatibile con il sistema Android, l’applicazione permette non solo di ricevere il pagamento, ma anche di emettere la ricevuta da consegnare al cliente. Semplice e veloce.