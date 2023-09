Instagram, ti stanno sommergendo di notifiche inutili? Succede a tutti: così le disattivi subito

Come disattivare le notifiche di Instagram? Vi sono diverse opzioni a disposizione, da utilizzare nelle apposite impostazioni del cellulare.

Tra i tanti Social che pretendono la nostra attenzione, specie in connessione coi servizi di messaggistica, ad esempio Whatsapp, Messenger, Twitter (ora X), Facebook, Tik Tok e così via, appare difficile trovare un network altrettanto molesto, altrettanto fecondo di notifiche come Instagram. E’ sufficiente distrarsi anche solo epr un breve periodo di tempo ed ecco la propria casella del cellulare riempirsi di messaggi e segnalazioni.

Instagram ha sempre avuto difficoltà a gestire l’enorme quantità di notifiche che vi giungono ogni giorno, affollando i cellulari di campanelle e notifiche d’ogni genere. Come fare a bloccare queste notifiche, ad evitare che affollino i nostri schermi? In realtà vi sono diverse soluzioni, tutte facili da adottare, diverse a seconda che vi sia iPhone o Android.

Ma come mai vi sono così tante notifiche? La causa è connessa agli ultimi aggiornamenti di Instagram, secondo cui gli influencer possono utilizzare nuove funzionalità per rendere molto più evidenti, molto più onnipresenti i propri canali. Lo stesso Mark Zuckerberg ha annunciato che la nuova funzionalità verrebbe utilizzata per pubblicizzare i nuovi prodotti di Meta, dove verrebbero mostrati per primi.

La funzionalità è poi giunta negli Stati Uniti in giugno ed è ora arrivata in Gran Bretagna. Ancora nessuna notizia sul suo arrivo nell’Europa continentale, dove però il suo arrivo è solo questione di tempo. Settimane, forse mesi al più.

Come silenziare le notifiche di Instagram? Una guida all’uso

Il modo più semplice naturalmente per silenziare le notifiche è di lasciare il canale responsabile delle notifiche; si apre il canale, si clicca il nome alla sommità e si disattiva il canale. In alternativa è possibile cliccare sull’icona del muto. In questo modo sarà possibile vedere i messaggi del canale, ma senza venire molestati da notifiche a pioggia.

Su Instagram nella sua ‘normale’ versione, prima delle eccitanti novità in arrivo, la chat può essere silenziata su entrambi i sistemi (Android e iPhone), a patto di accedere all’elenco delle conversazioni tramite l’icona in alto a destra. Successivamente si accede alla chat, si preme sul nome dell’utente e si clicca sull’opzione silenzia.

E’ possibile differenziare: silenziare solo i messaggi, le chiamate o entrambe le funzioni? La scelta spetta solo a voi, a seconda di quanto ‘molesto’ sia il soggetto in questione. Naturalmente, quale ultima drastica soluzione, è sempre possibile bloccare l’utente in questione.