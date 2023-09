Forno a microonde, se ci metti questi oggetti fai un danno incalcolabile I L’incendio ti brucia la cucina

Tra i tanti elettrodomestici presenti all’interno delle abitazioni delle famiglie italiane, un ruolo chiave lo detiene il forno a microonde.

In questi ultimi tempi, poi, a causa della freneticità dei tempi moderni è considerato qualcosa che salva le vita. Sì, avete capito benissimo. Nessuno ha più molto tempo per preparare pasti luculliani e, per questo motivo, ci si affida sempre di più a questo dispositivo per riscaldare le pietanze. Si tratta di un validissimo aiuto in cucina.

Certo, come tutti gli elettrodomestici è energivoro ed il suo peso si fa sentire in bolletta. Ma non quanto un forno elettrico, statico o ventilato che sia. Proprio per questo motivo, gli esperti consigliano di cucinare un numero maggiore di pietanze in un sol colpo all’interno del forno elettrico, per poi tenerle pronte e riscaldare nel microonde.

Ma il problema dei consumi energetici è un altro discorso e la nostra attenzione vuole focalizzarsi sull’utilizzo di questo dispositivo, O meglio, ci concentreremo sul corretto utilizzo del forno a microonde. In particolar modo ci dedicheremo agli oggetti che sono completamente da evitare al suo interno.

Vogliamo darvi dei consigli per far sì che non vi troviate in difficoltà. O meglio, non vogliamo che incappaste in guai serissimi che possono portare ad un corto circuito con conseguente incendio della cucina. Sarebbero davvero noie enormi, non credete? Vediamo, allora, di quali oggetti bisogna fare a meno.

Microonde e danni: con questi oggetti rischiate finanche l’incendio!

E dovete sapere che sono ben quattro gli oggetti da evitare. In primis, vi diciamo che il polistirolo è davvero dannoso. Certo, ci sono i contenitori in polistirolo che possono andare al suo interno, ma devono avere l’etichetta che lo certifichi! Altri oggetti che bisogna allontanare dall’interno del microonde sono i contenitori in plastica.

Parliamo di quelli che contengono lo yogurt o la ricotta, ma anche quelli che vengono ritirati insieme ai pasti da asporto. Ovviamente, se ne avete in casa di vecchi, evitate di inserirli nel microonde. Non ci sarebbe, poi, neanche bisogno di dirlo, ma non mettete mai oggetti di metallo o la carta alluminio nel microonde. Possono riflette le onde prodotte da questo dispositivo e provocare un bruttissimo e pericolosissimo incendio.

La carta, poi, può entrare nel dispositivo ed essere scaldata con le pietanze. Parliamo di piatti e tovaglioli. Il discorso, però, risulta totalmente diverso quando si parla del cartone. Parliamo, per la precisione, delle scatole di cartone per l’asporto. Ecco, non le mettete all’interno del microonde se non volete innescare un incendio.