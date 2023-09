Consumo di energia, la tegola sulla testa degli italiani I Sei obbligato a fare questi costosissimi lavori

Era l’incubo di tutti i cittadini italiani ed ora, purtroppo per loro, si è trasformata in pura e semplice realtà, tangibile.

Ci si trova di fronte ad un bivio vero e proprio. Parliamo dei consumi di energia di tutte le famiglie italiane che, in questo periodo di crisi, si ritroveranno ad affrontare ulteriori costi. E questi ultimi non sono affatto bassi, anzi. Sapete benissimo cosa si è costretti ad affrontare sin dagli inizi della pandemia di Covid 19.

Aumenti su aumenti che gravano sulle spalle degli italiani che non riesco più ad arrivare alla fine del mese, non riescono più a far quadrare i bilanci familiari. E nemmeno quelle che sono le misure di sostegno al reddito varate sia dal Governo precedente che da quello attuale, riescono a gettare acqua sul fuoco della crisi.

Come se non bastasse, ci si mette anche l’inflazione a diminuire il potere di acquisto dei cittadini e a depauperare i loro risparmi sui conti correnti. A questa situazione, poi, ora si va ad aggiungere anche ciò che vogliamo raccontarvi. E lo faremo perché sentiamo il bisogno di avvisarvi di un’altra batosta economica che si andrà ad aggiungere a quelle già vissute.

Sarà un vero e proprio macigno perché tutti saranno costretti a mettere in atto dei lavori costosissimi per limare quelli che sono i consumi energetici all’interno dell’abitazione e dell’abitazione stessa. Vediamo, allora, cosa accadrà e, soprattutto, in quanto tempo. Purtroppo, a pagare sono sempre e soltanto i cittadini.

E’ arrivata la conferma: Case Green ci sarà!

Ed ecco che, dopo questo annuncio, l’incubo degli italiani è, purtroppo, divenuto realtà. L’Unione Europea, con questa sua direttiva non farà altro che obbligare tutti gli Stati membri a raggiungere gli obiettivi che si sono posti entro una precisa data. In pratica, si dovrà ottenere quella transizione energetica entro il 2030 prima ed il 2050 poi.

Insomma, è anche a breve scadenza. Entro il 2030, infatti, i cittadini dovranno mettere in atto una vera e propria rivoluzione costosa in casa per far si che questa raggiunga la classe energetica E. Dopo 3 anni, poi, scattano un nuovo obiettivo. infatti, entro il 2033, bisognerà raggiungere la classe energetica D! Per fare un quadro della situazione, vi diciamo che il preventivo di spesa per ogni famiglia interessata si aggira intorno ai 50 mila euro.

E’ una cifra davvero enorme, non credete? Ed entro il 2050 tutti gli immobili dovranno risultare ad emissioni zero! Certo, mettendo in atto questa rivoluzione energetica, le bollette non saranno pesanti come ora ed anche l’impatto ambientale sarebbe minore. Ma tutto si può fare se si hanno abbastanza soldi. In caso contrario, cosa accade?