Caldaia, sei fuori di testa se continui a usarla così I Pensi di risparmiare e raddoppi i consumi

Attenzione a come utilizzi la caldaia, basta un errore e ti ritrovi un aumento in bolletta esagerato. Ecco allora cosa devi fare.

La crisi economica ha portato gli italiani a cercare in tutti i modi di trovare le migliori soluzioni per riuscire a risparmiare. Arrivare a fine mese è sempre più difficile e trovare il modo per risparmiare anche solo pochi euro sembra essere veramente di vitale importanza.

La prima incriminata per quello che riguarda le spese di una famiglia, è sicuramente la nostra amata illuminazione. Alzi la mano chi di voi tiene accese le lampadine dalla mattina alla sera. Siamo certi che le mani alzate sono veramente molte.

Iniziamo con spegnere le luci ed affidarci a quella che è l’illuminazione naturale, sperando che la nostra casa sia abbastanza esposta alla luce solare. Secondi incriminati sono gli elettrodomestici, qualunque tipologia di essi, che si tratti del forno elettrico, della lavatrice o dell’asciugatrice. Ognuno di loro, in qualche modo si rivela indispensabile, soprattutto se si ha una famiglia numerosa.

Ma a spaventare le famiglie italiane, non sono solo le bollette dell’energia elettrica, ma anche quelle del gas. Avete presente quando lo scorso inverno qualcuno consigliava di cucinare senza accendere i fuochi? Che poi in effetti la storia non era esattamente così, ma l’ironia si sprecava. Adesso gli occhi sono puntati tutti sulla caldaia e sul riscaldamento. Vediamo se c’è un modo efficace per risparmiare.

Caldaia e riscaldamenti il risparmio è possibile ma nel modo corretto

Presi dalla foga del risparmio è possibile che i nostri italiani finiscano per metterei un atto dei comportamenti che a primo impatto fanno sembrare che si possa risparmiare e anche notevolmente sulla bolletta dell’elettricità, invece capita che facciano consumare ancora di più. Inspiegabile? Non proprio.

Se sei tra le persone che appena i termosifoni sono ben caldi li spengono, nella speranza che l’abitazione resti calda per un tempo che sia sufficiente a dare una pausa ai riscaldamenti, sappi che stai adottando proprio il metodo sbagliato. Ti spieghiamo allora cosa devi fare.

Il modo giusto

Risparmiare è possibile solo utilizzando il metodo giusto, solo se si sa come utilizzare ogni singolo apparecchio presente nella nostra abitazione senza mandarlo sotto sforzo e senza applicare comportamenti che sono tutt’altro che corretti. Per quello che riguarda i riscaldamenti gli esperti ci offrono una linea guida molto interessante, che di sicuro non è quella di spegnerli continuamente.

Il consiglio è quello di impostare una temperatura minima, che sia in grado di mantenere la casa al giusto tepore e non spegnerei mai i riscaldamenti. Se l’impianto sarà perfettamente funzionante quando la casa avrà raggiunto la giusta temperatura i termosifoni staccheranno senza andare mai sotto sforzo e quindi funzionando in maniera costante con un notevole risparmio di energia. Provare per credere!