WhatsApp, il file ti hackera il telefono in 10 secondi: tutta la verità sulla notizia che terrorizza chi usa l’app

Nonostante gli sforzi degli sviluppatori per garantire la tutela della privacy e della sicurezza degli utenti, accadono imprevisti.

E possono essere più o meno gravi, un po’ come quello di cui vogliamo parlarvi. Sì, dovete sapere che sta girando qualcosa che in 10 secondi può hackerare profilo e smartphone. Capiremo, insieme, cosa sta accadendo realmente. Ma prima bisogna fare il punto della situazione. Come ben sapete, Meta, l’azienda proprietaria di WhatsApp, è sempre al lavoro.

O meglio, sono a lavoro gli sviluppatori della piattaforma che rilasciano, giorno dopo giorno, tantissime nuove funzionalità interessanti ed apprezzatissimi dagli utenti. ovviamente, al primo posto c’é la privacy e la sicurezza di utenti, dati e device utilizzati. Proprio per questo motivo, è la piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo.

Sono tre miliardi gli utenti attivi e di questi, ben 35 milioni sono italiani. Nessun’altra applicazione del genere vanta questi numeri. Dopo questa breve parentesi, bisogna, ora, concentrarsi su quello che è il problema principale da affrontare. Parliamo di ciò con cui abbiamo aperto questo articolo, ovvero un mostro che si aggira tra le chat di WhatsApp.

E questo mostro, si narra che sia in grado di hackerare in pochissimo tempo il profilo degli utenti e, ovviamente, anche il loro smartphone. Insomma, si tratta di qualcosa di davvero grosso e pericoloso. Ma vediamo di cosa si tratta e, soprattutto, quanto bisogno ci sia di difenderci ed in che modo. Scopriamolo insieme.

Seismic Waves: distrugge tutto in pochissimi secondi.

Il tutto parte da un evento catastrofico che è avvenuto pochissimi giorni fa in Marocco. E’ un messaggio il cui testo invita a non aprire foto di questo terremoto. Le foto sono racchiuse in un unico file denominato Seismic Waves CARD. Non bisogna aprirlo perché è in grado di hackerare, come già accennato abbondantemente, il dispositivo utilizzato.

Il messaggio termina con un invito alla massima condivisione, preceduto dal fatto che ne sia stata data diffusione anche all’interno di programmi televisivi. Non si conoscono, però, l’estensione del file che dovrebbe arrivare, né tantomeno se ad essere interessati siano device Android o iOS. Quel che vogliamo dirvi, però, è soltanto una cosa.

Questo messaggio è falso. Sì, avete capito benissimo. Non c’é alcun file dannoso per i vostri device. Si tratta di una Catena di Sant’Antonio del tutto innocua. pertanto, se siete tra quelli che hanno ricevuto il messaggio e siete andati nel panico, tranquillizzatevi. Non accadrà nulla di quanto letto. E la catena di Sant’Antonio è innocua!