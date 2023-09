Batteria smartphone, se lasci attiva questa funzione ti mangia tutta la carica I Si scarica subito

Oggigiorno si fa un uso smodato degli smartphone, sembra quasi che si sia creata una sorta di dipendenza tra utenti e device.

In realtà, potremmo dire che sia proprio così. Lo si porta dovunque, anche nei posti più impensabili. C’é bisogno che sia sempre attaccato per poter avere sempre il controllo della situazione. Bisogna subito rispondere alle telefonate e rispondere a ciò che arriva all’interno delle varie piattaforme di messaggistica istantanea.

E, poi, vogliono avere sempre a portata di mano i loro dispositivi per ascoltare la musica preferita durante le passeggiate o durante i viaggi sui mezzi pubblici. In quest’ultimo caso, poi, molto speso, ci si avvale dei servigi delle piattaforme che offrono contenuti come film e serie tv in streaming per trascorrere tutto il tempo di viaggio.

Ciò, però, ha una conseguenza negativa. In realtà, sono ben due. La prima è l’intasamento della memoria dello smartphone. Troppe applicazioni incidono negativamente su di essa. E la seconda, invece, riguarda la batteria. Sì, perché si scarica in maniera repentina e, col passare del tempo, si rischia anche che abbandoni definitivamente gli utenti.

Una volta scaricata, bisogna ricaricarla, ma anche durante queste operazioni si commettono degli errori davvero madornali. Questo, però, è totalmente un altro discorso. Sì, perché dovete sapere che tra le tante applicazioni e funzionalità presenti sui device, ce n’é una che è davvero il killer della batteria. Bisognerebbe disattivarla!

Ecco la funzionalità vampira della batteria!

Ebbene sì, possiamo parlare proprio di vampiri. Come questi succhiano il sangue delle vittime, questa funzionalità succhia la maggior parte dell’energia stipata all’interno della batteria. Questa problematica riguarda maggiormente tutti i device Android. Nonostante all’inizio della loro vita, la durata della batteria sia lunga, col tempo finisce col diventare più breve. Ciò ha una conseguenza su tutte e non è assolutamente positiva.

Bisognerà ricaricare la batteria più spesso per poter fruire dei servigi dello smartphone. Tra le tante applicazioni, che consumano energia anche in background, e funzionalità del dispositivo, ce n’é una in particolare che costa davvero caro. Bisognerebbe disattivarla per dare respiro alla batteria. In realtà, sono gli utenti stessi che commettono l’errore di tenerla sempre attiva.

Parliamo dell’assistente vocale di Google. Sì, avete capito benissimo. Quello che tutti invocano dicendo: “Ok Google”! Basterà andare all’interno delle Impostazioni del proprio smartphone alla voce Servizi dell’account e scegliere Google. Qui non bisognerà fare altro che disattivare le sue funzioni vocali. Da quel momento in poi, noterete che la batteria durerà di più.