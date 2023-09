Zanzare, la febbre Dengue è arrivata in Italia: tutti hanno paura I I sintomi sono tremendi

Le zanzare, da qualche anno, non sono più ‘solo’ un fastidio, ma una minaccia concreta. Scopriamo tutti pericoli dietro la temibile Dengue.

Le zanzare hanno sempre rappresentato, specie nelle zone tropicali o nella ‘fascia calda’ del pianeta, una minaccia non indifferente; si pensi alla malaria che ancora imperversa in molte parti dell’Africa, funestando la crescita demografica ed economica. Lungi dall’essere ‘solo’ fastidiose, le zanzare infatti si caratterizzano per portare una vasta gamma di malattie che, con l’innalzarsi delle temperature conseguenza del cambiamento climatico, sono oramai diffuse anche in Italia.

Guardia alta pertanto, è necessario porre la massima attenzione. Tra queste vi è un notevole allarmismo per la diffusione della zanzara recante la malattia della Dengue. Si tratta di una malattia endemica, ormai diffusa in molte aree italiane, capace di causare conseguenze anche gravi nel corpo umano.

Quali sono i sintomi della Dengue? Una improvvisa febbre; una cefalea; emorragia dalla bocca e dal naso; vomito; escrescenze cutanee e, nelle fasi terminali della malattia, ipotensione, difficoltà a respirare e, in alcuni gravissimi casi, emorragie gastrointestinali. Non va meglio nella fase di recupero, quando si fa ancora fatica a ragionare, vi sono continue convulsioni, battito del cuore accelerato e un certo prurito.

Fermo restando che, in ambito medico, occorre rivolgersi a siti e fonti specializzate e non ai giornali generalisti online, la trasmissione della Dengue avviene in Italia per una buona percentuale attraverso i viaggi all’estero e dall’atro tramite le infezioni locali, disconnesse dal turismo. La mappa delle infezioni odierne vede 14 casi nel lazo, 2 dei quali ricoverati; 18 in Emilia Romagna, dei quali 3 nella turistica Bologna.

Perchè la febbre Dengue si è diffusa in Italia? Le semplicissime cause

Hanno giocato un ruolo fondamentale, nella diffusione della Dengue in Italia, le piogge torrenziali dell’estate ormai in fase di conclusione che hanno creato un perfetto ‘terreno di coltura‘ per la Dengue. Specificatamente le zanzare si sono riprodotte ben oltre i normali limiti, diffondendo a propria volta la febbre tropicale.

La Dengue è tradizionalmente difficile da curare; solitamente vi sono farmaci che aiutano il decorso, specie se individuata fin da subito. Lo stesso vaccino, per il sollievo dei no vax e il dispiacere dei tanti soggetti fragili a rischio, non è disponibile in Italia.

In linea generale onde combattere la Dengue appare preferibile limitare il contatto con le zanzare; pertanto attenzione alle zone di acqua stagnante, focus sulle zanzariere e sul non lasciar entrare le zanzare di notte e naturalmente tanto, tantissimo repellente.