Smartphone, in questi luoghi non devi mai telefonare I È pericoloso per la tua salute

Il dibattito sulla pericolosità per la salute degli utenti degli smartphone è sempre molto acceso e dura da tantissimo tempo.

Ultimamente, però, il vento ha rinvigorito questa fiamma che è diventata un vero e proprio incendio. E dovete sapere che sono stati stabiliti i luoghi in cui non bisogna assolutamente utilizzarli. E no, non si tratta degli aerei. Troppo banale sarebbe stato un intervento del genere, non credete? Ma andiamo per gradi e facciamo chiarezza.

Oggigiorno, si fa sempre più uso di questo piccolissimo, ma potentissimo device. Ormai, è diventato il migliore amico di tutti. Lo si porta dovunque, finanche all’interno del bagno per ascoltare la musica mentre si è sotto la doccia, ad esempio. E, poi, c’é un numero non quantificabile di applicazioni che vengono scaricate ed installate al loro interno.

Su tutte, quelle più utilizzate, sono le piattaforme social, come Facebook, Instagram e TikTok e quelle di messaggistica istantanea, WhatsApp e Telegram su tutte. Ovviamente, non si possono non menzionare quelle che sono le piattaforme che offrono contenuti in streaming come Netflix o Amazon Prime e la stessa Disney+.

Ce ne sarebbero ancora tantissime altre, ma ci sarebbe da fare un elenco enorme ed anche molto, ma molto noioso. Quel che interessa a noi è la pericolosità di questi dispositivi. Ovviamente, parliamo di pericolo enorme per la salute degli utenti che ne sono in possesso e ne fanno un utilizzo smodato. Ora, però, si conoscono i luoghi di utilizzo più pericolosi al mondo.

Pericolo per la salute degli utenti: ecco dove non utilizzare lo smartphone.

Ebbene sì, sappiamo tutti che questi nostri dispositivi rilasciano onde elettromagnetiche molto dannose. E siamo a conoscenza che alcuni iPhone sono stati banditi dal Governo francese a causa del superamento dei livelli di guardia del SAR. Ci sono dei comportamenti da mettere in atto per evitare maggiori spiacevoli inconvenienti.

Sarebbe meglio, infatti, utilizzare l’auricolare e non stare in chiamata ore ed ore. Mai, inoltre, si dovrebbe telefonare quando il segnale è debole e, infine, quando si avvia la telefonata, meglio tenere il cellulare lontano dalle nostre teste. Ovviamente, teneteli lontani dalla portata dei bambini. E questo perché possono causare seri danni e provocare tumori al cervello e neurinomi acustici.

Ed il posto peggiore in cui utilizzare il vostro smartphone è mentre siete in viaggio in treno. Sì, avete capito benissimo. E ciò perché, tornando al discorso fatto precedentemente, mentre si è in viaggio si incappa in zone in cui il segnale è scarso ed il vostro dispositivo fatica ad avviare chiamate o applicazioni. Certo, non c’è ancora nulla di attestato scientificamente, ma è meglio seguire questi consigli per evitare problematiche spiacevoli.