Nuove specie, scoperto in Australia uno scarabeo mai visto prima I È un’orribile fusione con un altro insetto

In Australia i ricercatori hanno scoperto un coleottero particolarissimo, unico nel suo genere. Scopriamone insieme tutte le (bizzarre) particolarità.

Ogni volta che il pianeta Terra sembra ormai esplorato da cima a fondo, si giunge ad avere una nuova scoperta, una novità dirompente, un’illuminante ventata di novità nel mondo della zoologia. Ed è questo il caso – seppure disgustoso – di oggi.

Infatti se ormai abbiamo terminato di classificare (quasi) tutti gli animali, il mondo degli insetti rimane largissimamente sconosciuto, ancora ricco di specie da scoprire.

E delle quali sorprendersi, qual è lo stupefacente caso odierno.

In Australia infatti gli scienziati hanno scoperto uno scarabeo particolarissimo, quale non era mai stato esaminato finora. Secondo uno studio degli scienziati Bruno Zilberman e Carlos Pires Silva dell’Università di San Paolo, pubblicato sulla rivista Zootaxa, la specie di coleottero in questione si caratterizza per imitare le termiti. Infatti è capace di ingrandire il suo addome, mutando completamente le proprie forme.

Che cosa succede? Avendo modificato la propria forma fisica, sembra a tutti gli effetti una termite. Ne rimane fuori solo la testa, con la quale scruta il terreno controllando se la minaccia in questione è svanita o meno all’orizzonte. Tecnicamente il fenomeno è noto come ‘fisiogastria‘ e si verifica con molteplici specie di insetti.

Tutte le particolarità dei coleotteri, creature insospettabilmente intelligenti

Nel caso in questione la tattica è particolarmente efficace, in quanto le termiti sono cieche; pertanto è solo col tatto che riconoscono i propri simili. Inoltre, come se non bastasse, il coleottero è anche in grado di emanare effluvi simili a quelli delle termiti, onde facilitare il riconoscimento e non essere divorato. Un insetto stealth, esperto nell’arte del mimetismo.

Lo scarabeo, dopo essersi mescolato con successo alle termiti, non ne divora le larve, né si limita a sfuggire al nemico; tutto il contrario, perché invece utilizza il suo camuffamento per sottrarre il cibo con la sua minuscola bocca. In questo modo può sopravvivere, quasi una sorta di parassita sotto mentite spoglie, all’interno di un termitaio per anni.

Non è l’unico coleottero ad avere comportamenti tanto particolari, tanto eccentrici; anche altri esemplari sono noti per la propria astuzia, evolutosi per nascondersi in piena vista. Vi sono ad esempio tanti coleotteri che si comportano come le formiche, infestandone i formicai e divorandone le uova o i piccoli. E in generale la famiglia degli stafilinidi è nota per le proprie capacità di mimetizzazione, per sapersi nascondere all’uopo.