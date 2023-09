Contatore fisso a zero: il trucco illegale per avere la corrente senza pagare I Lo fanno sempre più persone

Sono tempi di forte crisi economica questi che si stanno vivendo da più di tre anni, ormai, e ognuno cerca metodi che portano al risparmio.

Non si riesce ad arrivare alla fine del mese a causa dei rincari che vedono protagonisti tutti i beni ed i servizi. E’ aumentato tutto a causa del Covid, prima, e della guerra, poi. Sì, perché quando si pensava che si potesse tirare un sospiro di sollievo appena le restrizioni per la pandemia erano terminate, ecco scoppiare un conflitto vicino a noi.

E questo ha generato una profonda crisi energetica che ha fatto praticamente crollare le speranze di tutti i cittadini. Questi, infatti, speravano in un ritorno alla normalità, ma, purtroppo, questa speranza sono risultate vane. Ed eccoci arrivati ai giorni nostri con i carburanti che sono arrivati alle stelle e, proprio in queste ore, hanno superato, di gran lunga, la soglia dei due euro al litro.

E ciò avviene nella quasi totalità del nostro paese. Altro punto dolente, risultano essere le bollette energetiche. Ma questo lo conoscete benissimo. Sì, perché dopo un lento e misero ribasso, sono stati annunciati nuovi rincari. Ed ecco che i cittadini italiani stanno correndo già ai ripari per mettere in atto dei trucchetti volti al raggiungimento di un po’ di risparmio.

Mettono su escamotage che riguardano l’utilizzo di dispositivi come lavatrici, lavastoviglie, caldaie che sono assai energivori. E lo fanno sia in modo legale che in modo illegale. Ed è di uno di questi metodi fuori dagli standard previsti dalla Legge che vogliamo parlarvi. Sì, perché sono già molti gli utenti che lo stanno facendo. Attenzione, però, perché questo non è un invito alla trasgressione.

Ecco il metodo illegale degli italiani per non pagare la bolletta della luce.

Ebbene sì, sono tanti gli utenti che stanno mettendo in atto questo comportamento fuorilegge, spinti dalla disperazione e dalla voglia matta di poter far respirare le finanze delle loro famiglie. Stiamo parlando dell’allaccio abusivo al contatore di altri utenti o direttamente ai cavi di proprietà del distributore di energia elettrica.

Nel primo caso, si ruba l’energia elettrica al vicino ignaro che si ritroverà, poi, a pagare un botto in bolletta. Ovviamente, pagherà anche i vostri consumi che voi non pagherete. Nel secondo caso, invece, molti utenti stanno provvedendo ad utilizzare direttamente i cavi della rete del distributore per alimentare ciò che serve nell’abitazione.

In entrambi i casi non pagheranno praticamente nulla in bolletta. Ma, attenzione, questi utenti stanno commettendo un reato gravissimo. Stiamo parlando di furto aggravato. E per tale reato le pene non sono affatto misere. Pensate che è prevista una sanzione che va dai 927 ai 1500 euro. Ma c’è anche lo spettro del carcere. Infatti, sono previsti dai due fino ai sei anni di pena!