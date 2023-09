Huawei watch, non è solo tecnologia: l’orologio è elegantissimo I Mette insieme lusso e hi-tech

Huawei propone i suoi smartwatch funzionali ed eleganti allo stesso tempo. Una fusione quasi perfetta di lusso e hi-tech

Huawei si inserisce di diritto nella schiera dei colossi per quello che riguarda la tecnologia. Peccato per l’assenza dei servizi Google nei suoi dispositivi che sicuramente avrebbero fatto impennare le vendite, soprattutto per quello che riguarda gli smartphone.

Dispositivi di un elevato livello tecnologico, dotati di una fotocamera che permette di scattare foto veramente uniche per la brillantezza dei colori e per la nitidezza dell’immagine. I dispositivi Huawei montano le migliori lenti in assoluto, per quello che riguarda la fotografia.

Ma soffermiamoci sui Huawei watch che negli ultimi anni si sono imposti sul mercato come reali concorrenti degli Apple Watch, pur essendone completamente differenti soprattutto nell’aspetto. Gli Apple Watch negli anni si sono evoluti pur mantenendo una linea piuttosto sportiva.

Ma i Huawei Watch invece, hanno assunto linee molto vicine agli orrori classici, eleganti e perfetti da indossare in qualsiasi momento e in qualsiasi occasione, perfetti per l’ufficio, come lo sono anche per le cerimonie e per gli eventi realmente importanti. Per quello che riguarda la tecnologia, anche sotto quel profilo Huawei non delude e migliora modello dopo modello.

Huawei Watch, dove moda e tecnologia si incontrano

In fondo chi lo ha detto che uno smartwatch non possa essere elegante quasi come un Rolex? Ovviamente siamo due mondi completamente differenti, ma è giunto il momento di abbandonare l’idea che uno orologio intelligente non possa anche essere bello da indossare. A dimostrarlo ci ha pensato Huawei con le sue proposte.

È arrivato il momento del lancio del bellissimo e nuovissimo Huawei Watch Gt4, l’attuale modello di orologio proposto da Huawei che ha potuto ottenere un enorme progresso anche grazie ai 10 istituti di ricerca e i 3 laboratori di fitness e salute di cui si avvale nei suoi lavori.

Caratteristiche

Il nuovo smartwatch Huawei punta tutto sull’eleganza, ma anche sulla funzionalità. In particolare sembra essere l’ideale per riuscire a tenere sotto controllo il proprio stato di salute. L’obiettivo è quello di integrare in un unico prodotto la moda e la tecnologia per poter offrire la possibilità agli utenti di sposare uno stile di vita migliore.

La versione maschile è più grande con i suoi 64 mm, bracciale che può essere in acciaio inossidabile, pelle marrone, verde in tessuto o in materiare fluoroelastomero. La versione femminile ha una cassa da 41mm.