Carte di credito, queste le puoi avere gratis: in tanti fanno questa scelta I Ti resta poco tempo

Sono in netta crescita le persone che decidono di avere una carta di credito in maniera completamente gratuita. Quali sono le migliori?

Avere un conto corrente è indispensabile. Ad oggi, con l’obbligo dei pagamenti tracciati, over utilizzare un IBAN con relativa carta di credito è indispensabile per riuscire a svolgere anche le più comuni azioni quotidiane, come ad esempio, ricevere lo stipendi.

Lo Stato italiano da tempo ha dichiarato guerra ai pagamenti in contanti, chiedendo ai cittadini di provvedere con i pagamenti tracciabili, quindi utilizzando o utilizzando i bonifici o carte di credito e di debito. Non avere un conto corrente vuol dire restare fuori dalla società.

Certo, purtroppo dobbiamo dire che il risvolto negativo della medaglia non solo c’è, ma è anche piuttosto evidente, anche i costi dei conti correnti bancari sono aumentati vertiginosamente e non tutti sono disposti a pagare mensilmente un servizio che è obbligato ad avere.

Come risolvere quella che si prospetta essere un vero e proprio problema per ogni cittadino? In maniera molto semplice, scegliendo tra i tanti conti gratuiti che il mondo dell’online mette a disposizione per poter ovviare alle spese del conto.

Gratuito non vuol dire non sicuro

Ci teniamo a fare una piccolissima precisazione prima di continuare. Perché troppo spesso si associa l’idea del conto gratuito con un qualcosa che offre servizi limitati e che potrebbe essere potenzialmente pericoloso. Un’idea questa che cresce, considerando che il conto viene aperto e gestito completamente online.

Il conto che oggi ti vorremmo consigliare è quello di ING, con il suo Conto Corrente Arancio, che azzera i costi di gestione, ma non la sicurezza del correntista che potrà procedere a tutte le operazioni in maniera semplice, avvalendosi dell’app dedicata e soprattutto tutti i dati sensibili del soggetto sono sempre protetti e al sicuro.

Conto Corrente Arancio

Il Conto Corrente Arancio di ING permette di avere un conto corrente a canone zero con prelievi e bonifici completamente gratuiti. Il canone previsto per il conto, è azzerabile accreditando o uno stipendio o la pensione, ovvero con accrediti di almeno 1000 euro al mese. Anche se, sottolineiamo che la spesa sarebbe minima assestandosi a 2 euro al mese.

Vi è la possibilità di richiedere una carta di debito con zero spese per i prelievi e per i bonifici. È anche possibile richiedere una carta di credito Mastercard Gold con canone azzerabile, se si effettuano acquisti e pagamenti per un importo superiore ai 500 euro al mese.