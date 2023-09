Bollette, segnati la data del 10 gennaio: ti devi adeguare per forza I Una rivoluzione totale in arrivo

Siamo ancora in piena crisi economica, sociale ed energetica e le notizie che arrivano non sono affatto rosee per nessun utente.

Ebbene sì, come ben sapete, sono, ormai, tre anni che va avanti questa situazione che oseremmo definire tragica. Sin dalla pandemia di Covid 19, a causa delle restrizioni ad essa dovute, si è avuti a che fare con quelli che sono gli aumenti dei prezzi di beni e servizi. Ciò, poi, è aumentato a dismisura a causa del conflitto tra Russia ed Ucraina.

Le previsioni non erano positive ed a ragione. Sì, perché, come ampiamente preventivato, i carburanti hanno visto nuovamente lievitare i loro prezzi, ben oltre la soglia dei due euro al litro. Ed anche quelle che erano sotto la lente di ingrandimento, hanno visto rincari pazzeschi. Stiamo parlando delle bollette energetiche.

Queste, nei mesi scorsi hanno subito una leggera flessione dei prezzi, ma gli analisti avevano previsto dei rincari, a partire dal periodo corrente. E così è stato. Infatti, è di pochissimi giorni fa la notizia che le fatturazioni dei consumi energetici sarebbe aumentate. In particolare, le bollette del gas subiranno un aumento del 3%.

Le fatturazioni dei consumi di energia elettrica, invece, saliranno, addirittura, del 10%. Sarà una vera e propria batosta. Poi, come se non bastasse, ecco arrivare un’altra notizia che riguarda proprio le bollette. E c’é una data da tenere bene a mente. E questa è stata fissata per il mese di gennaio del prossimo anno. Vediamo cosa accadrà.

Rivoluzione bollette a partire dal prossimo gennaio: tutti dovranno allinearsi.

In realtà, c’é proprio il giorno preciso in cui accadrà. E si parla del prossimo 10 gennaio. Ma cosa accadrà quel giorno? Ebbene, terminerà di esistere il mercato tutelato dell’energia. Resterà, quindi, soltanto il mercato libero. Certo, per quanti già hanno aderito a quest’ultimo, non cambierà assolutamente nulla.

Ma per quanti sono ancora nel mercato tutelato, questo passaggio, questo cambiamento, risulterà essere una vera e propria rivoluzione che li costringerà a cambiare tutto, ma proprio tutto. Solo gli anziani oltre i 75 anni e coloro i quali hanno enormi problemi di salute, non subiranno questi cambiamenti. Gli altri utenti, invece, avranno due opzioni da scegliere. La prima è quella di optare per uno dei provider presenti prima della fatidica data.

Mentre la seconda è quella di rimanere fino al termine della scadenza all’interno del mercato tutelato ed affidarsi dal 10 gennaio prossimo al Servizio Tutele Graduali. L’Italia sarà divisa in 26 zone e ognuna di queste sarà affidata ad un fornitore. Le tariffe saranno uguali per tutti e potranno subire aumenti o diminuzioni a seconda dell’andamento del mercato. Il Servizio Tutele graduali, potrà essere fruito solo per tre anni. Al termine di questa scadenza, però, se non si sceglie un nuovo fornitore, si rimarrà con quello scelto di default dal sistema.