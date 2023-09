Apple: è già uscita la data del nuovo iPhone 16 I Sarà completamente diverso da quelli fatti finora

Come al solito, le indiscrezioni sui dispositivi Apple non si fermano mai e, nonostante, il lancio di iPhone 15 ci sono dei rumors pazzeschi.

Sì, avete capito benissimo, e questi riguardano già il futuro. Parliamo, ovviamente, di quelli che saranno gli iPhone 16. Sono tante le indiscrezioni che li riguardano e che parlano di device completamente diversi. Sarà una vera e propria rivoluzione. Come ben sappiamo dal 22 settembre arriveranno gli IPhone 15, ma sono già preordinabili.

E già tanti utenti stanno procedendo in questo senso, approfittando anche di offerte che riguardano gli smartphone della Apple. Possono acquistarli in 20 comode rate a tasso zero. Ciò vuol dire che il prezzo totale non varierà assolutamente. Di novità, poi, ce ne sono tante. Partiamo dalla Dynamic Island che arriva per tutte le versioni di iPhone, passando per quella che era tanto attesa: il connettore USB-C.

In questo caso, però, la tecnologia utilizzata è diversa. Sulla versione base e su quella Plus, c’é la tecnologia USB-C 2, mentre sulle versioni Pro e Pro Max c’é la 3.0. Sempre sulle versioni di punta, troviamo un nuovo materiale a comporre la scocca. Non c’é più l’acciaio, bensì, c’é il titanio, ed anche il nuovo tasto “Azione”.

Quest’ultimo è completamente personalizzabile in base alle esigenze del suo possessore. Dovete sapere, però, che, questa volta, le indiscrezioni sulla generazione del futuro sono arrivate molto prima. Se lo scorso anno iniziarono a fluttuare nel web alla fine di novembre, questa volta sono già arrivate e non sono neanche pochissime.

Caratteristiche e date importanti: ecco iPhone 16!

Ebbene sì, sono già arrivate! E noi non vediamo l’ora di svelarvi quanto sta girando sul web. Innanzitutto, partiamo da iPhone 16 Pro che avrà un display molto più grande rispetto ai suoi predecessori. Inoltre, si vocifera che questo device avrà una caratteristica che era attesa già per le versioni Pro di questa generazione.

Parliamo dei pulsanti. O meglio, questi sarebbero dovuti essere quasi invisibili, ma, come ben sappiamo, ci sono. E la generazione 16 dovrebbe essere quella che apporterà questo cambiamento epocale. Ed ancora, gli iPhone 16 Pro avranno al loro interno la generazione 7 della tecnologia Wi-Fi. Quindi, saranno molto più veloci per quanto riguarda la navigazione.

Miglioramenti sono previsti anche per quanto riguarda la qualità delle fotocamere. Inoltre, per il modelli base, le fotocamere torneranno a quella che era la disposizione fino ad iPhone 12, ovvero, saranno poste in verticali. Infine, dovrebbe arrivare, per davvero stavolta, la versione Ultra. E la data? Non prima del prossimo settembre!