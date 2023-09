WhatsApp, si avvicina il momento tragico: paghi per usarlo I Ti danno un’unica possibilità

Per Whatsapp sembra arrivato il momento che tutti stavano aspettando. Si pagherà per poterlo utilizzare. Una sola possibilità per tutti gli utenti.

Sono anni che si parla di questa possibilità e dopo tanto parlare sembra proprio che il momento X sia arrivato per il caro, vecchio Whatsapp. Da quanti anni si sente dire che i servizi della nota app di messaggistica istantanea saranno ben presto a pagamento?

Nessuno ci credeva, tutti dicevano che fosse impossibile, un po’ come quando si avanza la possibilità che Facebook e Instagram diventino a pagamento. Eppure sembra proprio che non è così impossibile come si può invece pensare.

Per chi in futuro vorrà continuare ad utilizzare Whatsapp in maniera completamente gratuita dovrebbe proprio seguire questa semplicissima guida che ti indicherà come fare. Nessuna paura, niente di particolarmente difficile o di complicato, continuare ad utilizzare il servizio sarà comunque possibile.

Purtroppo l’introduzione del piano a pagamento era quasi inevitabile considerando il gran numero di funzionalità extra che l’app continua ad offrire aggiornamento dopo aggiornamento. Per chi non ne ricordasse la storia Whatsapp non è nata come la conosciamo noi adesso, ma bensì, serviva a condividere gli stati degli utenti connessi, in modo tale che potessero comunicare cosa stessero facendo in quel preciso momento.

Whatsapp a pagamento: ecco cosa cambierà

Quindi sembra proprio che Whatsapp a breve sarà a pagamento. Con tutta probabilità occorrerà sottoscrivere un abbonamento mensile per continuare a sfruttare le funzionalità del servizio di messaggistica istantanea. Anzi, sembra che, con l’abbonamento a pagamento queste aumenteranno per rendere tutto più veloce.

Ma, perché sì, c’è un ma, tutto questo vale solo ed esclusivamente per gli account business. Questa permette alle aziende e ai professionisti di comunicare con i propri clienti tenendo separate le comunicazioni personali da quelle professionali. Un servizio ancora poco conosciuto ma comunque in via di evoluzione.

Le funzionalità

La sottoscrizione dell’abbonamento business permette di sfruttare una serie di funzionalità aggiuntive dell’applicazione. Attualmente è disponibile la versione Beta, riservata solo ad alcuni personaggio che la provano per evidenziarne difetti e miglioramenti. Questa particolare versione permetterebbe di utilizzare Whatsapp da diversi dispositivi. Si passerebbe dai 4 dispositivi che è possibile collegare oggi ai 10 che sarà possibile collegare con abbonamento.

Ad ogni modo, non è ancora chiaro quando e se tale up grade sarà disponibile, nè tanto meno è chiaro quale sarà il prezzo dell’abbonamento. In ogni caso, nulla da pagare per sfruttare Whatsapp per tutti coloro che non utilizzeranno la versione business.