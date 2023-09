WhatsApp, la novità manda tutti nel panico: usare l’app diventerà un inferno I Sono impazziti

Di novità su WhatsApp ce ne sono state tante, alcune sono già all’interno delle versioni stabili, altre sono, invece, ancora in fase di test.

Ne abbiamo parlato ampiamente, descrivendo ogni nuovo arrivo nei minimi dettagli. Ora, però, c’é una novità pazzesca che, però, sta facendo assai discutere. In realtà, gli utenti sono davvero impauriti da ciò che sta per arrivare. Ma andiamo per gradi. L’inferno può attendere. Come ben sapete, questa applicazione è sempre in aggiornamento.

Alla base di tutto ciò che arriva al suo interno c’é la ricerca costante della tutela della privacy e della sicurezza e, ovviamente, il miglioramento della fruizione della piattaforma. DI novità, come accennato in precedenza, ce ne sono state davvero tantissime. Tra queste, menzioniamo, ad esempio, la possibilità di condividere lo schermo durante le videochiamate.

Ma non possiamo dimenticare la possibilità di modificare i messaggi dopo un quarto d’ora dal loro invio. Questa è un’ottima opportunità per evitare brutte figure e fraintendimenti. Infine, degni di nota, sono i canali WhatsApp che pian piano stanno arrivando per tutti gli utenti italiani. Ma la notizia del giorno è un’altra.

E non è affatto piacevole. Ebbene sì, gli utenti stanno già andando nel panico. Sono letteralmente in ansia per quel che succederà a breve. Molti di questi stanno pensando, addirittura, che Meta sia impazzita, altrimenti nulla spiegherebbe, oltre questo, ciò che accadrà. vediamo, allora, insieme cosa è stato pensato per la piattaforma.

WhatsApp: la novità che divide tutti.

Ebbene sì, più che dividere, sta spaccando tutti gli utenti. Non si pensava potesse accadere qualcosa del genere, eppure può diventare realtà ed anche a breve. I leakers parlano chiaro ed anche il Financial Times ne ha parlato ampiamente. E lo ha fatto, praticamente, pochissime ore fa! Ha parlato perché ci sono fonti bene informate che narrano di discussioni all’interno dell’azienda proprietaria, ovvero, Meta.

Ecco che, allora, ha lanciato quella che è una vera e propria bomba. La novità riguarderebbe l’inserimento di annunci pubblicitari all’interno della piattaforma. La loro posizione sarà in basso e tutti gli utenti sarebbero costretti a visionarle. Insomma, un duro colpo per questi ultimi. Potete solo immaginare quale clamore mediatico abbia suscitato una notizia del genere.

Attenzione, però, perché la risposta di Meta non si è proprio fatta attendere. Sì, perché subito si è pronunciata in merito. Ed è intervenuta per smentire in maniera categorica queste che sono soltanto voci infondate, dato che l’azienda non sta discutendo di questo. Staremo a vedere cosa accadrà, certo è che la pubblicità all’interno della piattaforma sarebbe davvero deleteria.