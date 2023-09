Microonde, se vuoi davvero pulirlo e togliere le incrostazioni devi fare così I È l’unico modo

Uno degli elettrodomestici maggiormente apprezzati, soprattutto quando si fa di corsa e non si ha tempo, è, senza dubbio, il microonde.

Sì, perché permette di cucinare le pietanze e di riscaldarle in minor tempo, rispetto al forno elettrico tradizionale. Molto spesso, però, non ci si cura di una cosa fondamentale che rischia di diventare deleteria per il forno stesso ed anche, ovviamente, per le pietanze. E ciò ha una conseguenza spiacevole sia per il palato che per la salute.

Ovviamente, quando si parla di salute, parliamo di quella vostra e di chi abita con voi o condivide un pasto in vostra presenza. Certo, starete pensando che si tratta comunque di un dispositivo molto energivoro così come tutti gli altri elettrodomestici che sono presenti nell’abitazione e, segnatamente, quelli nella cucina.

E di questi tempi, consumare tanto, vuol dire avere spiacevoli conseguenze in bolletta. Specialmente adesso che, purtroppo, ci saranno nuovi aumenti. Si parla, infatti, di rincari del 10% per quanto riguarda le fatturazione della fornitura dell’energia elettrica. Insomma, bisognerebbe mettere in atto dei trucchetti per salvaguardare il portafogli.

Ma questo è totalmente un altro discorso. Sì, perché vogliamo focalizzare la nostra e la vostra attenzione su di un altro problema che riguarda proprio il forno a microonde. E, ovviamente, esula dai consumi. Vogliamo parlarvi dell’attenzione da rivolgere a questo dispositivo per quanto riguarda la sua pulizia da grasso ed incrostazioni.

Diete addio a grasso ed incrostazioni: ecco un rimedio fantastico e totalmente naturale.

Molto spesso, si pensa al forno a microonde solo quando si ha bisogno di preparare pietanze in maniera molto, ma molto veloce. Non si pensa mai all’apparecchio in sé. Si prepara il cibo o lo si riscalda, si spegne il microonde e lo si riprende tra le mani solo quando si ha nuovamente necessità. Niente di più sbagliato. E’ questo ciò che sentiamo di dirvi.

Sì, perché capita che tutto ciò che si cuoce al suo interno rilasci del grasso e questo vada ad incrostarsi. Ciò ha ben due conseguenze. La prima è alterare il sapore delle pietanze che si vanno a preparare e la seconda è quella che riguarda i rischi per la salute. Dovete sapere, però, che esiste un rimedio per rimuovere tutto facilmente davvero favoloso e che vi lascerà a bocca aperta.

Ed arriva direttamente dalla natura. Ebbene sì, bisogna armarsi di due limoni. C’è d dire, però, che c’é bisogno anche di un contenitore che possa essere immesso nel microonde. Preparato il tutto, bisognerà riempire il recipiente di acqua, spremere i due limoni e tagliare questi ultimi a pezzi, prima di calarli nell’acqua. Fatto ciò, bisognerà trasferire il tutto nel microonde ed azionarlo alla massima potenza per soli 5 minuti. Ed ecco che avverrà la magia. Tutte le incrostazioni andranno vi e potranno essere rimose con un semplice panno in microfibra.