Caro bollette, col quoziente familiare scendono: italiani esultano, era ora

Il quoziente familiare permetterà di abbassare le bollette, la notizia che tutte le famiglie italiane aspettavano da tempo.

Finalmente qualche buona notizia per le famiglie italiane. Quando si parla di spesa per l’energia il timore è sempre quello di un aumento dei prezzi. Invece sembra proprio che questa volta siamo qua per parlarvi di una possibile diminuzione.

Quello che è sicuro è che le famiglie italiane ormai fanno veramente di tutto per riuscire a risparmiare anche solo qualche euro sulla corrente elettrica. Ad esempio optano per lampadine a Led, scelgono elettrodomestici di ultima generazione, decidono di utilizzare programmi eco che permettono non solo di risparmiare, ma anche di rispettare l’ambiente.

Insomma, tanti piccoli comportamenti virtuosi che messi insieme dovrebbero portare a un unico risultato, quello di vedere la bolletta abbassarsi. Sembrerà strano a dirlo e forse anche a crederci, ma lo stesso Governo sta lavorando affinché le famiglie più virtuose possano godere di un beneficio maggiore derivante dal loro stesso comportamento.

Allo stesso tempo, si cerca anche di premiare la famiglia che, pur essendo numerosa riesce a mettere in campo un elevato risparmio. Proprio in tale ottica di parla di quoziente familiare da applicare alle tariffe di luce e gas.

La proposta

La proposta arriverebbe dall’Anfi, associazione sotto cui si raggruppano e che da voce alla famiglie numerose. Si parla di un prezzo protetto per quelle che sono le famiglie che si definiscono più virtuose e che, oltre ad avere un numero consistente di componenti, sono anche in grado di risparmiare grazie a una serie di comportarti.

Proprio per queste famiglie sono state avanzate delle richieste veramente ottimali, per riuscire ad avere in bolletta un elevato risparmio sia per quello che riguarda il gas che la luce. In buona sostanza, il pensiero di fondo è semplicemente che, se in un anno, una famiglia di due persone consuma lo stesso quantitativo di energia di una di 6 componenti, non è giusto che entrambe paghino la stessa somma, in quanto la famiglia più numerosa ha presumibilmente messo in atto dei comportamenti migliori, sotto il profilo del risparmio, rispetto all’altra.

Nella pratica

In buona sostanza quello che si chiede è il riconoscimento di una quota di consumo pro-capite, che permetta di suddividere la spesa dell’energia elettrica destinando una certa percentuale a ogni componente della famiglia stessa a una tariffa agevolata.

Questo solo uno dei tanti provvedimento proposti. Il quoziente familiare dovrebbe essere considerato come un sistema di calcolo da applicare a tutte le imposte, non solo alle bollette di gas e luce, per aiutare le famiglie più numerose.