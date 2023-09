Bollette luce, se scopri questo particolare non la devi assolutamente pagare I Fai subito un check

Se scopri questo sulla tua bolletta della luce potrai non pagarla, ma fai attenzione. Ecco di costa si tratta.

Poter non pagare la bolletta della corrente elettrica sembra un vero e proprio sogno vero? Eppure è proprio così. C’è una sola possibilità che si ha di non pagare, ma la scopriremo tra poco. Il caro bolletta è all’ordine del giorno e moltissime persone non sanno come riuscire a far fronte a tutte le spese che una casa comporta.

Purtroppo sembra però, che non ci sia una via d’uscita a tutto questo e che i prezzi continueranno ad aumentare. In aiuto alle famiglie arrivano alcuni bonus statali che permettono di abbassare notevolmente l’importo che si vede in bolletta.

Come ben si potrà immaginare i bonus vengono concessi alle famiglie che presentano un ISEE particolarmente basso e quindi una situazione economica che mostra una netta difficoltà del nucleo familiare. E per tutti gli altri? Per gli altri l’incubo della bolletta rimane.

A peggiorare la situazione l’abitudine ormai consolidata di non farsi recapitare la bolletta via posta, ma bensì averla al proprio indirizzo di posta elettronica. Certo, è meno inquinante, certo, permette di risparmiare dai 3 ai 5 euro per la ricezione del cartaceo, ma espone a dei rischi inaspettati.

I rischi della bolletta online

Siamo tutti d’accordo che poter svolgere alcune delle proprie azioni quotidiane online sia molto comodo. Poter ricevere documenti in tempo reale, riuscire ad acquistare qualsiasi cosa con un semplice click restando comodamente seduti a casa e riuscendo anche a trovare il miglior prezzo possibile, ricevere tutto a casa in maniera veloce, insomma, un vero e proprio sogno.

Ma sappiamo anche che proprio dal web ci arrivano i maggiori rischi quando si parla di truffe. Mio caro consumatore, attento a quel link sospetto, ti svuota il conto in banca!

La nuova truffa online

Attenzione alle mail sospette che sembrano arrivare proprio da Enel. Questa è la nuova truffa online di cui sono caduti vittime moltissimi consumatori. Sembra che via mail vengano inviate delle bollette Enel anche a chi non è cliente della compagnia.

A seguire la comunicazione un link a cui si chiede di accedere e di inserire i propri dati bancari per pagare la bolletta. Una truffa in piena regola. Enel fa sapere che nessuno dei suoi canali richiede di inserire online i dati sensibili e l’Iban del conto e chiede a tutti i cittadini di prestare attenzione.