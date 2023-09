Pagamenti Pos, la rivoluzione è vicina: potrai pagare con l’anello I Addio carte e rischio furti smartphone

Per i pagamenti con il Pos la rivoluzione è vicina, tra poco sarà possibile procedere al pagamento con un anello, ecco in che modo.

La tecnologia muta in continuazione, stare al passo con i tempi non è affatto semplice, anzi in tutta sincerità risulta essere piuttosto complesso, soprattutto per coloro che non sono particolarmente avvezzi a cambiamenti di questo genere.

I colossi della tecnologia lavorano in maniera costante ed incessante, giorno e notte, per dare delle soluzioni che siano valide ed efficaci per ogni consumatore. Tutto questo lo si può notare nel mercato degli smartphone e in quello dei personal computer.

Solo qualche giorno fa è stato il nuovissimo iPhone, uno degli apparecchi, a livello tecnologico, più avanzati e sicuramente anche più apprezzati dai consumatori. Un dispositivo che sembra veramente essere superiore alla media, nonostante non sia immune da critiche.

Ma la tecnologia abbraccia la nostra vita quotidiana a 360 gradi, tocca ogni minimo aspetto della nostra vita, da quello di minor rilievo fino a quello che risulta essere più importante. In tutto ciò rientrano anche le tecnologie per i pagamenti telematici. Lasciato da parte il contante, sono sempre di più i consumatori che optano in maniera esclusiva per i pagamenti elettroni, ma anche qui, qualcosa sta per cambiare.

Pagamenti con il Pos, la tecnologia cambia

Negli ultimi anni, soprattutto dopo la pandemia, i pagamenti con il Pos hanno visto un loro vertiginoso aumento. Una modalità semplice, estremamente pratica, semplice da applicare nella quotidianità. Per poter procedere con i pagamenti si deve avere semplicemente la propria carta con se.

Almeno queste erano le regole fino a non molto tempo fa. Oggi sempre la tecnologia ci viene incontro e dopo aver pagato con il cellulare e con l’orologio, adesso si sta avvicinando il momento di prendere in considerazione una modalità di pagamento completamente nuova, ecco quale.

Un anello per i pagamenti

Uno dei colossi della tecnologia ha mandato in campo il suo Galaxy ring. Stiamo parlando proprio di Samsung con il suo anello che dovrebbe arrivare sul mercato italiano già dal primo trimestre del prossimo anno. Un dispositivo in grado di monitorare lo stato di salute del soggetto che lo indossa e di procedere con una serie di funzioni ultra tecnologiche.

No, non avrà un display ma sembra che grazie all’applicazione dedicata si dovrebbe poter pagare solo avvicinando l’anello al pos. Molto semplice e veloce, proprio come dovrebbe essere la tecnologia. I prezzi? Ancora non li conosciamo.