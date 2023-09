Mummie misteriose scoperte in Perù: hanno le forme di extraterrestri I Sono antiche 1.000 anni

Misteriosi cadaveri, presunti alieni, sono stati esibiti durante un Congresso nel Messico. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Durante il primo Congresso del Messico sull’esistenza o meno degli UFO un ‘esperto’ di ufologia ha portato dinanzi a tutti due esempi di cadaveri alieni. Una notizia che ha imperversato su giornali e siti online, sebbene la veridicità del fatto sia ancora tutta da appurare. Quando infatti si scrive di alieni e segnali di vita dallo spazio occorre sempre porre un’eccezionale tutela, consapevoli di come gli elementi di dubbio, di menzogna, di invenzione complottista siano sempre numerosissimi.

Nel caso in questione i piccoli ET messicani hanno corpi di piccole dimensioni, mani con tre dita ciascuno e strani crani ‘allungati’; secondo l’esperto risalirebbero a mille anni fa e sarebbero stati trovati in una miniera peruviana, da cui lo stato di conservazione assimilabile alla mummificazione.

Come se non bastasse gli interni degli UFO in questione avrebbero degli impianti di metalli rari, se non unici al mondo, e delle uova ‘aliene’. Notizie alle quali è difficile dare credito; eppure tanti giornali ufficiali, come il Daily Mail e l’ANSA, stanno riportando la notizia.

Ma chi è l’esperto che ha presentato la ‘presunta’ scoperta? Si tratta del giornalista Jaime Maussan, un auto definitosi ‘ufologo’ che ha anche in passato dichiarato di aver trovato tracce di vita extraterrestre. I cadaveri sono stati esposti all’interno di stravaganti sarcofagi foderati di velluto. Il ritrovamento dei (finti, con ogni probabilità) corpi, risalirebbe al 2017.

Tutti i dettagli sulla scoperta, i piccoli ET giunti dal Messico

Maussan ha testimoniato, sotto giuramento, che un terzo del DNA degli alieni in questione risulta sconosciuto e che gli esemplari non afferiscono alla nostra evoluzione terrestre. Inoltre un’analisi compiuta coi raggi X ha rivelato come contengano misteriose uova. Informazioni, lo ribadiamo, tutte da verificare.

Le analisi con la datazione al carbonio hanno appurato che gli alieni risalgano a mille anni or sono; ed è questa l’unica notizia in apparenza scientificamente vera, confermata dagli scienziati della National Autonomous University of Mexico (UNAM). “Questa è probabilmente la prima volta che la vita extraterrestre viene presentata in una forma simile e penso che sia una chiara dimostrazione che stiamo avendo a che fare con specie non umane, sulle quali serve un’investigazione scientifica“, ha dichiarato Maussan.

Ma che cosa sono, questi misteriosi alieni? Si tratta, con ogni probabilità, di cadaveri di bambini mummificati da civiltà antiche, pre colombiane, la cui permanenza nella miniera li ha deformati fino a renderli irriconoscibili. Ora i poveri corpicini vengono ‘spacciati’ come alieni, senza apparente moralità.