Lavatrice, la funzione magica per abbassare i consumi di due terzi I Attivarla è semplicissimo, leggi le istruzioni

In questo periodo, si fa un gran parlare dei consumi energetici a causa della crisi economica, sociale ed energetica che attanaglia tutti.

Di aumenti nel corso degli ultimi tre anni, in pratica dalla pandemia di Covid 19, ce ne sono stati davvero tantissimi. Tutti i beni di prima necessità hanno registrato aumenti tali da sembrare si stessero acquistando beni di lusso. Per non parlare dei carburanti che, dopo alcuni mesi al ribasso, stanno registrando degli aumenti pazzeschi proprio in questo periodo.

E la situazione è molto, ma molto simile anche quando si parla di bollette per la fornitura di energia. E parliamo sia di quelle del gas che di quelle della luce. Non c’è alcuna differenza tra queste. A farle aumentare maggiormente nel corso del tempo, ci ha pensato il conflitto tra Russia ed Ucraina. In realtà, però, c’é da dire che hanno visto diminuire un po’ i loro costi ultimamente.

Ma, mentre si stava pensando a festeggiare per questo enorme traguardo raggiunto, ecco che è arrivata una nuova batosta sugli italiani. Le bollette del gas aumenteranno del 3%, mentre quelle dell’energia elettrica avranno aumenti maggiori. Si parla del 10%. Ecco che si ritorna a parlare di risparmio e di come ottenerlo.

Ed eccoci qui a consigliarvi un trucchetto fantastico che riguarda le bollette della fornitura di energia elettrica. In particolare, l’elettrodomestico attenzionato è la lavatrice. Sì, perché con il consiglio che stiamo per darvi, riuscirete a risparmiare due terzi dei consumi tradizionali. E c’è da dire che non si deve fare alcuno sforzo per ottenere questo risparmio.

Consumi giù quasi del 70% con questo trucco magico della lavatrice.

Come ben sapete, la lavatrice è diventata uno degli apparecchi più indispensabili nell’economica familiare. Sì, perché permette di lavare il bucato senza sforzi ed anche con un minore spreco di acqua. Purtroppo, però, questo dispositivo è qualcosa di molto energivoro. E vi ritroverete a pagare tantissimo in bolletta per i suoi servigi.

Il trucco di cui vogliamo parlarvi, però, non riguarda solo la lavatrice. Bensì, parte da questo apparecchio e ne coinvolge anche un altro. Stiamo parlando dell’asciugatrice. Sì, avete capito benissimo. Se la lavatrice, lava il bucato, l’asciugatrice è stata progettata e prodotta per renderlo asciutto. Ma consuma un botto.

Ed allora come fare per ottenere del risparmio? E’ qualcosa di davvero molto, ma molto semplice! Se il bucato immesso in asciugatrice è molto bagnato, questo dispositivo impiegherà il doppio del tempo per asciugarlo e, quindi, avrà bisogno di parecchia energia per farlo. La conseguenza? Una bolletta spaventosa. Ecco che viene in soccorso la lavatrice. Dovrete solo attivare la funzione magica, ovvero, la centrifuga più lo scarico ed il gioco è fatto. Provare per credere.