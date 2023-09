Caro bollette, se spegni gli elettrodomestici questi fornitori ti pagano I Hanno bisogno di te per risparmiare

La situazione economica e sociale che stiamo vivendo è davvero qualcosa di tragico e sono tanti i cittadini che sono disperati.

Sì, perché qualcosa del genere non si vedeva dagli anni ’80 e ’90 del secolo scorso, quando l’inflazione era a livelli assurdi ed il Governo Amato, per far fronte al debito pubblico, dovette procedere, in una calda notte di luglio 1992, ad un prelievo forzoso sui risparmi degli utenti dello 0,6%. Molti si ricordano quello che accade quell’anno.

In realtà, questa situazione attuale è ancora più tragica e un prelievo forzoso come quello di cui abbiamo dato cenno, dovrebbe essere maggiore. Si parla del 10%. E’ una cifra assurda. Ma l’inflazione sta pensando anche a questo. ogni mese, gli italiani vedono una perdita dei propri risparmi che si attesta allo 0,56%.

Sta aumentando tutto e gli italiani sono costretti a dar fondo ai propri risparmi per poter acquistare prodotti e beni necessari al loro sostentamento. Ma anche i carburanti stanno dando del filo da torcere ai cittadini. E come non parlare delle bollette? Sono diventate praticamente insostenibili! Ma qualcosa si muove e ci sono dei fornitori che pagheranno gli utenti se questi spegneranno gli elettrodomestici!

Aumento delle bollette e risparmio: chi spegne gli elettrodomestici verrà retribuito.

Ebbene si, sarà proprio così. E sono tanti i provider di questo servizio che hanno aderito a questa iniziativa. Ovviamente, sono tante anche le famiglie che hanno fatto domanda per potervi partecipare ed usufruire di questa enorme possibilità. La notizia, arriva dal Regno Unito e sta facendo, praticamente, il giro del mondo.

In sostanza, gli utenti devono fare domanda e, una volta che questa viene accetta, entrano a far parte del programma. Riceveranno un messaggio dal proprio fornitore in cui ci sarà la fascia oraria in cui non si dovranno utilizzare elettrodomestici ed altri dispositivi all’interno delle loro abitazioni. Le ore in cui potranno accenderli, non saranno certamente le ore di punta.

Bensì, saranno quelle in cui già si paga meno per i consumi elettrici. Attenzione, però, perché per ogni chilowattora risparmiato, i cittadini britannici riceveranno un botto di soldi. Ebbene sì, dovete sapere che si parla di ben 4 sterline. Questa somma convertito nella nostra moneta, risulta essere ben 4,66 euro. Non è una cifra di tutto rispetto?

Ovviamente, quando si partecipa a questo programma, se si utilizzano i dispositivi negli orari in cui non si potrebbe, non accadrà nulla di male. Nessuno verrà multato, nessuno sarà punito. Semplicemente, arriverà con ritardo ad accumulare il pagamento spettante. Sarebbe il caso che una soluzione del genere arrivasse anche in Italia, per permettere di risparmiare dei soldini da poter investire su beni e servizi differenti. Potrebbe essere la soluzione giusta per tutti i cittadini in difficoltà!