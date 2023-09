Bancomat, addio a tutte le filiali sul territorio: stavolta lo fanno davvero I Chiusura definitiva

La situazione bancaria in Italia, specialmente in quest’ultimo periodo, è davvero tragica e non c’è alcuna luce in fondo al tunnel.

No, non parliamo del depauperamento dei conti correnti dei risparmiatori a causa della crisi economica e sociale in atto nel nostro Paese, né, tantomeno, degli alti tassi raggiunti dall’inflazione. Certo, sono entrambi problemi enormi. Pensate che a fronte dei bassi di interesse praticati sui conti correnti, il tasso di inflazione è enorme.

Ciò porta alla diminuzione del potere di acquisto degli italiani e, ovviamente, anche ad un prelievo forzoso mensile dello 0,56%. Una bella botta, non credete? Eppure, l’attenzione della maggior parte degli utenti è rivolta anche ad un altro fenomeno in costante crescita. Parliamo, in pratica, di quelle che sono le chiusure delle filiali fisiche e dei Bancomat presenti sul territorio italiano.

Parliamo di una vera e propria mattanza che interessa tutta l’Italia, da Nord a Sud, anche se il territorio maggiormente martoriato, in questo caso, è il meridione. I cittadini sono costretti a delle vere e proprie migrazioni di massa pur di trovare uno sportello ancora aperto e funzionante. E, in alcuni casi, non è della propria banca di riferimento e sono costretti a pagare delle commissioni altissime sui prelievi.

E’, come abbiamo già avuto modo di accennare, una situazione davvero tragica. Ma la notizia peggiore è quella che è arrivata in queste ultimissime ore e che riguarda un Istituto Bancario in particolare. Le sue filiali e gli sportelli annessi chiuderanno a brevissimo. Sì, avete capito bene. Non ci sarà alcun riferimento fisico per i suoi clienti.

L’annuncio shock della banca: via tutte le filiali e gli ATM!

La notizia è arrivata, come un fulmine a ciel sereno, lo scorso 12 settembre, quando l’Istituto di credito in questione ha avvisato sia la Fabi (Federazione autonoma bancari italiani), sia la Fisac Cgil. Si tratta di un piano di ristrutturazione che riguarderà tutti i presidi fisici sui territorio e ben oltre 100 dei suoi poco più di 700 dipendenti.

Questo piano di ristrutturazione forzato è dovuto alla crescita del digitale, all’inflazione, alla crisi del settore bancario ed alla crisi economica globale sempre crescente. Ed in un contesto geografico in cui filiali ed ATM scompaiono giorno dopo giorno, ecco che Santander Consumer Bank Italia, ha annunciato la chiusura definitiva di tutte le sue filiali e di tutti i suoi sportelli Bancomat.

In totale sono 21 i presidi che saranno chiusi. E, seppur sembri un numero esiguo, nel contesto di chiusure che sta interessando da qualche anno il nostro paese, si tratta di una notizia molto, ma molto rilevante che andrà ad incidere, e non poco, su quelli che già sono numerosi ed enormi disagi vissuti da tutti i risparmiatori.