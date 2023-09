Apple, esplode lo scandalo: ritirano questi modelli di iPhone I Troppe radiazioni, sono pericolosi

Quando si parla di Apple, la società fondata da Steve Jobs, si fa sempre riferimento a quelli che sono i suoi dispositivi prodotti.

Ebbene sì, perché questi sono davvero performanti, duraturi nel tempo, sicuri. In parole povere, sono da paura! Eppure, dovete sapere che, negli ultimi giorni, è arrivata una bruttissima notizia per gli utenti e, ovviamente per l’azienda stessa. Ed è arrivata proprio a ridosso di uno degli eventi più importanti ed attesi dell’anno.

Parliamo, ovviamente, di quella che è la presentazione dei suoi dispositivi maggiormente desiderati dagli utenti ed anche, ovviamente, utilizzati. Come avete avuto modo di capire, stiamo parlando della nuova generazione di iPhone 15, le cui indiscrezioni hanno accompagnato il cammino di esperti ed utenti da novembre scorso fino a pochissimo giorni fa.

Dopo essere stati presentati al grande pubblico tramite un evento che è stato possibile seguire sia di persona, su invito, sia in streaming, questi device possono già essere preordinati e l’arrivo dei primi esemplari è previsto per il 22 settembre. Insomma, dopo mesi di immaginazione, si potranno finalmente toccare con mano.

Purtroppo, però, la felicità di alcuni utenti, fa da contrappeso alla preoccupazione di altri. Soprattutto, è da segnalare la decisione del Governo francese che ha stoppato la vendita degli iPhone all’interno del Paese. E ciò è avvenuto perché sono state riscontrate delle problematiche significative che riguardano lo smartphone della mela morsicata.

iPhone, a rischio la salute degli utenti: il Governo francese li mette al bando!

Ebbene sì, c’é da preoccuparsi. E la richiesta del ritiro dal mercato è arrivata dalla Anfr (Agence Nationale des Fréquences). Questa è l’Agenzia governativa francese che si occupa del monitoraggio delle radiazioni elettromagnetiche. In pratica, studia il SAR, ovvero l’emissione delle onde elettromagnetiche da parte dei dispositivi elettronici.

C’è il SAR Arti e quello Tronco. E, nello specifico, quello che sfora il limite e la conformità alle normative europee è il SAR Arti che dovrebbe rientrare nel range di 4 watt a chilogrammi ed invece si attesta a 5,74 watt a chilogrammi. Potremmo dire che sfora di parecchio. Ciò vuol dire che si è a rischio sia quando lo si tiene tra le mani sia quando è in tasca.

Il dispositivo incriminato è l‘iPhone 12. La vendita risulta, quindi, vietata in Francia. Ora tocca ad Apple dare una risposta seria e concreta alla problematica entro le prossime due settimane. Nel caso in cui non lo faccia, il Ministro francese ordinerà il ritiro coatto di tutti gli iPhone 12 presenti sul mercato e di quelli già venduti. Di contro, la risposta di Apple non si è fatta attendere. La società, infatti, ha dichiarato che il proprio device è conforme a tutti gli standard come dimostrato dai vari test effettuati e che impugnerà e contesterà i risultati dell’Agenzia nazionale francese.