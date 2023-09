Xbox, i gamer sono infuriati: non potranno più giocare ai loro giochi preferiti I Sono scomparsi dalla console

Molti dei videogiochi preferiti dai gamer di tutto il mondo stanno sparendo dagli scaffali; perchè l’improvvisa sparizione? C’è in realtà un motivo alquanto semplice, se non banale.

C’è aria di rivolta tra i giocatori della console Xbox; dal prossimo luglio del 2024 infatti scompariranno centinaia dei suoi giochi ‘tradizionali’, presenti nello store ufficiale. Lo sparatutto, il gioco di ruolo, il gioco di calcio preferito non saranno più disponibili; questo a discapito tanto degli affezionati gamers di tutto il mondo, quanto degli amanti del retrogaming.

La notizia, sbarcata nel mainstream grazie a The Sun, consiste nell’annuncio che il vecchio negozio dell’Xbox 360 chiuderà tra un anno portando via con sé tutte le sue esclusive. Oltre duecento giochi disponibili solo nella versione digitale non saranno più acquistabili, rendendoli de facto un’autentica rarità.

Naturalmente molti di questi rimarranno disponibili su altre piattaforme o quale giochi per il computer; però, per la maggior parte, non rimarrà che rivolgersi all’usato, con la complicazione che molti non hanno mai avuto una release fisica. Il caso più frequente afferisce ai giochi rilasciati nelle versioni fisiche solo in particolari paesi; si pensi a quanti giochi cult, oggigiorno famosissimi, fossero inizialmente degli indie del Giappone, sempre pronto a stupire i suoi giocatori.

Vi è ad esempio il caso, citato da molteplici testate videoludiche, di Space Channel 5: Part 2 che in occidente non aveva mai ricevuto una versione fisica e che i fan avevano dovuto comperare nella versione digitale. Un gioco altrimenti introvabile.

Tutti i videogiochi che perderemo per sempre, “come lacrime nella pioggia”

Tra i tanti titoli che la mossa dell’Xbox consegnerà nel dimenticatoio troviamo il platformer Dustforce, il piacchiaduro Street Fighter, il gioco di carte YuGiOh!, il noto gioco Worms e l’inclassificabile South Park. Tutti nomi famosi e molto conosciuti; eppure travolti comunque dall’annunciata chiusura dello store.

Per coloro che volessero acquistare i giochi prima della chiusura o li avessero già nello store non vi è da avere paura; chi ha già i videogame in questione potrà continuare a giocarli, comprese le modalità Multiplayer, supportate pienamente dalla corazzata dell’Xbox.

Ma quando nacque l’Xbox Store? Lo racconta Dave McCharthy, ricordando che sono oramai passati 18 anni dal lancio – un successo travolgente – di Xbox 360. Un’epopea caratterizzata da classici indimenticabili; da Kameo, a Gears of War, a Fable. E da tanti altri giochi che ora rischiano di essere dimenticati, perduti per sempre.