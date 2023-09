Wi-Fi, internet in casa subito più potente se disattivi questa app nascosta I È un vampiro di segnale

C’è una app nascosta che si appropria della tua connessione, scopriamo insieme quale è e come migliorare la connessione.

Quante volte ci lamentiamo che la nostra connessione è lenta o che alcuni siti non caricano le pagine con la velocità che vorremmo? Spesso vero? Ci scommettiamo che è così. E se ti dicessimo che potresti avere la soluzione a portata di mano senza nemmeno saperlo? Ebbene è proprio così.

Come si dice? Chi è causa del suo mal pianga se stesso? Ecco, questo è proprio il caso, anche se, in tutta sincerità possiamo affermare che in molti non sanno nemmeno di essere causa del loro mal, perché non sanno quanto una semplice app possa influenzare la loro connessione.

Prima di dare la colpa al proprio gestore di rete è consigliabile controllare che i dispositivi utilizzati siano al massimo delle loro condizioni e non siano attivi servizi che influenzano negativamente la connessione.

Sono sufficienti poche piccole accortezze per riuscire ad avere una connessione molto più veloce. Ricordiamo che avere internet veloce a casa oggi è diventato di primaria importanza per riuscire a svolgere attività che sono ormai entrate nella nostra quotidiana.

App e WiFi, ecco come migliorare la connessione

Alcune applicazioni agiscono in background e consumano molta più connessione di quello che si possa immaginare. Senza considerare che spero si tratta di app che utilizziamo pochissimo, quasi nulla. Ma queste non sono l’unico elemento che rallenta la tua connessione.

Per navigare su internet più veloce ti consiglia di prestare attenzione a tuitti quei dispositivi che possono interferire con il segnale. Il primissimo esempio è il forno a microonde che può avere un sostanziale impatto sul segnale. Lo stesso vale per gli specchi, le pareti spesse e gli oggetti metallici di grandi dimensioni.

L’app da disattivare

Oltre a questi pratici consigli, ci sono delle app che sembrerebbero rallentare la tua connessione. A volte vengono lasciate attive senza nemmeno rendersene conto perché hanno funzionalità di Background e questo non solo fa rallentare la connessione, ma aumenta il consumo di batteria del dispositivo.

Ci riferiamo in maniera particolare alle VPN. Nessuno le utilizza, ma tutti le hanno attive sul proprio dispositivo in maniera inconsapevole. Un’app che assorbe molti dati e rallenta la connessione. Ti sarà sufficiente disattivarla per notare dei miglioramenti notevoli.