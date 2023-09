Conti correnti, gli italiani stanno scappando: rischia di crollare tutto I Corsa a ritirare agli sportelli

E’ una situazione alquanto allarmante quella che i cittadini stanno vivendo nel nostro paese da, ormai, tanto, anzi tantissimo tempo.

Stiamo parlando della crisi economica e sociale iniziata con la pandemia di Covid 19 alla quale si è aggiunta quella energetica a causa del conflitto da Russia ed Ucraina. C’è stato un aumento generalizzato dei prezzi di beni e servizi da far accapponare la pelle. Sono tantissimi gli utenti che non riescono più a fronteggiare le spese da sostenere.

Non riescono più ad arrivare alla fine del mese. I carburanti hanno visto lievitare il proprio costo al litro e sono ritornati, proprio in questi giorni, oltre la soglia dei 2 euro. Le bollette, dopo un periodo in cui si erano abbassate leggermente, torneranno a salire nuovamente in vista dell’inverno. Ma ciò che preoccupa maggiormente sono i conti correnti.

Sì, perché i cittadini italiani stanno facendo una corsa disperata al prelievo dei contanti. Sentono minacciati i loro risparmi di una vita intera fatta di sacrifici e rinunce. Ciò che sta accadendo ha davvero dell’incredibile. Pensate che nell’ultimo semestre sono scomparsi dai conti correnti ben 121 miliardi di euro, ovvero il 3,4% del totale.

E’ qualcosa che non si era mai visto prima e a sostenerlo è stato uno dei tre maggiori Istituti di Credito italiani: Intesa San Paolo. E si pensa che questa situazione possa durare nel tempo e che, anzi, vada aumentando mese dopo mese. Vediamo, allora, cosa sta accadendo in questo periodo e, soprattutto, cerchiamo di capire quali sono le motivazioni di questo evento di enorme portata.

Fuga dai conti correnti: gli italiani stanno prelevando i propri risparmi.

E no, se state pensando che sta ritornando di moda mettere i soldi sotto la mattonella, vi sbagliate di grosso. La situazione è molto più triste e delicata di quanto possiate pensare. Il prelievo massivo di contante è dovuto alla crisi economica, all’alto tasso di inflazione, all’aumento dei tassi di interesse di mutui e prestiti e, ovviamente, ai tassi di interesse praticati sui conti correnti che sono davvero ai minimi storici.

Si è toccato praticamente il fondo. Diciamo, però, che ci sono alcune differenze di motivazione tra i cittadini. Come ben sapete, quando l’inflazione è alta, questa va a ridurre drasticamente il potere di acquisto dei cittadini. Se si somma questa ai bassi tassi di interesse sui conti, ecco che la situazione diventa più chiara. I conti correnti si stanno depauperando.

Il ceto medio-basso, sta prelevando per poter sopravvivere alla crisi ed all’aumento dei prezzi. mentre coloro che rientrano nel ceto medio-alto, stanno prelevando i propri risparmi per investirli in prodotti maggiormente remunerativi e per salvarsi dall’inflazione. Ecco che questi ultimi, infatti, stanno mettendo i loro soldi sui conti deposito o li stanno investendo in Btp ed azioni aziendali.