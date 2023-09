Bonifici, li stanno annullando tutti: non sono validi I Non riesci più a inviare soldi

Attenzione ai bonifici, sembra proprio che li stiano annullando tutti perché non sono validi, ecco la motivazione.

Ognuno di noi sa bene che utilizzare i bonifici o comunque i mezzi di pagamento tacciabili nel momento in cui si acquista un bene particolarmente esoso, ovvero per corrispondere. Si tratta di un mezzo di tutela tanto per chi effettua il pagamento che per chi lo riceve.

Attualmente sembra che alcuni bonifici vengano inspiegabilmente rifiutati o comunque annullati, con il creditore costretto a restituire la somma di denaro che si era visto accreditare sul proprio conto corrente.

Ovviamente perché questo avvenga si devono verificare alcune specifiche condizioni, in particolare il bonifico deve essere commissionato per un motivo specifico che, ovviamente deve essere indicato come causale del pagamento stesso che altrimenti non potrà nemmeno essere preso in considerazione.

Quindi sia chiaro che non tutti i bonifici vengono automaticamente annullati, questo avviene solo in pochi e circoscritti casi in cui si realizzano specifiche circostanze. Innanzitutto il bonifico deve essere effettuato per uno specifico motivo, inoltre deve avere un importo elevato e infine, non deve essere compito in specifiche circostanze. Vedremo tutto nello specifico di seguito.

Annullano tutti i bonifici, ecco il motivo

L’annullamento del bonifico non avviene nel caso in cui la cifra sia piuttosto esigua, ovvero esso venga fatto al posto di qualcun altro come il caso di un genitore che lo fa per il figlio, ovvero il bonifico di accedito viene effettuato su un conto contestato o vi è la rinuncia di un credito.

In tutti questi casi non si incorre in annullamento del bonifico effettuato. Invece ci sono casi in cui il pagamento subisce immediatamente l’annullamento, vediamo lo specifico caso.

Attenzione alle donazioni

I bonifici a cui occorre prestare attenzione sono quelli per le donazioni. Se la donazione avviene solo tramite bonifico, senza che ci sia la carta di un notaio che attesta la donazione, il bonifico, nel momento della morte del donatore potrebbe essere annullata.

Questo significa in buona sostanza, per il soggetto che riceve la donazione che si troverà a dover restituire l’intero importo senza potersi in alcun modo opporsi a questo. Quindi l’unico modo per far valere effettivamente la donazione è quello di sottoscrivere una dichiarazione presso il notaio.