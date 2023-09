Bolletta luce, il calcolo che devi fare per risparmiare 50€ al mese I Il trucco infallibile della casalinga

Chi lo ha detto che i trucchetti per ottenere una buona dose di risparmio in bolletta devono essere rivelati solo da esperti del settore?

Sì, è vero, questi ultimi sono in grado di rivelarli e tutti sono funzionanti al 100%. Ma, molto spesso, i migliori trucchi vengono da chi li ha sperimentati all’interno della propria abitazione. E quello che di cui vogliamo parlarvi in questo articolo, riguarda proprio uno di questi. Pensate che con questo trucco, risparmierete nella bolletta della luce ben 50 euro al mese.

Non è una cifra di poco conto, vero? In realtà si tratta di qualcosa di eccezionale che in tempi normali sarebbe una vera e propria manna dal cielo, figuriamoci di questi tempi. Sono nerissimi e durano da troppo tempo, ormai. Le famiglie italiane non riescono ad arrivare alla fine del mese e sono costretti a continui prelievi dai conti correnti.

E da un po’ di tempo che ci si è messa di mezzo anche l’inflazione il cui tasso si è portato su livelli davvero preoccupanti. Gli aumenti la fanno da padroni e riguardano un po’ tutti i beni ed i servizi. I carburanti, ormai, viaggiano su costi record, così come i beni di prima necessità. le tariffe telefoniche stanno vedendo aumentare i loro costi a vista d’occhio.

E le bollette sono davvero da capogiro. Ecco perché si va alla ricerca di escamotage per ottenere del risparmio immediato sulle fatturazioni. ovviamente, teniamo a dirlo, parliamo sempre di trucchetti che non violano alcuna normativa vigente italiana. Sono tutti legali. Ed anche questo lo è. Vediamolo insieme, perché è una grandissima fonte di risparmio.

Il trucco della casalinga vi consentirà di tenere ben 50 euro in più ogni mese nel portafogli!

Come ben sapete, sono stati annunciati già nuovi aumenti per le fatturazioni dei consumi dell’energia elettrica. E questo trucco, che abbiamo ribattezzato “della casalinga“, arriva nel momento migliore possibile. Si tratta di un calcolo semplicissimo da fare. La prima cosa da mettere in pratica, però, è un controllo, o meglio una conta.

E bisogna farla stanza per stanza. Sì, perché bisogna appuntarsi tutti gli elettrodomestici presenti negli ambienti delle abitazioni. Per ogni dispositivo in possesso, bisognerà segnarsi il wattaggio e, ovviamente, i consumi. Una volta reperite tutte le informazioni, si sarà in grado attraverso i vari siti web presenti in rete di avere contezza dei consumi orari della totalità dei dispositivi in possesso.

Ecco che, a questo punto, entra in gioco Microsoft Excel. Sì, la casalinga che ha rivelato questo trucchetto, consiglia a tutti di realizzare un foglio di calcolo, immettendo tutti i dispositivi e le informazioni ed i costi ad esso relativi. Solo così, si potrà decidere quale utilizzare e quale no e, soprattutto, per quanto tempo. In questo modo, ha garantito che si otterrà un risparmio di 50 euro al mese! Provare per credere.