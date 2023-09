Scoperta nuova specie di formiche: stanno invadendo l’Europa I Causano pustole e ferite sulla pelle

Le formiche di fuoco sono giunte anche in Europa, il primo avvistamento è avvenuto proprio sul suolo italico. Scopriamo insieme, perché si tratta di una notizia fortemente preoccupante.

Formica guerriera, formica di fuoco, Solenopsis Invicta. Una formica conosciuta sotto molti nomi, ma con l’unico minimo comun denominatore dell’essere assai pericolosa. originaria dal lontano sud america è infine arrivata, nave dopo nave, sulle sponde europee; e persino la vecchia Europa ora dovrà farei conti con una delle formiche più aggressive e letali mai conosciute sulla faccia della Terra.

Descritta dal Daily Mail come una delle “specie più invasive esistenti al mondo“, la formica di fuoco è in grado di morsicare con particolare forza, iniettando un veleno che, per quanto innocuo per l’uomo, causa reazioni allergiche pericolosamente vicine allo shock anafilattico e brutte pustole, difficili da far guarire.

Gli scienziati stanno pertanto facendo tutto il possibile per limitare la diffusione dell’insetto in questione; “i cittadini possono giocare un ruolo chiave in tutto ciò” ha dichiarato Mattia Menchetti dell’Istituto di Biologia Evoluzionista in Spagna. “Speriamo che, con il loro aiuto, sarà possibile ‘sorvegliare’ un’area più vasta. E’ infatti necessario localizzare tutte le possibili aree [in Italia n.d.r.] invase nella Regione“.

Il primo avvistamento infatti è avvenuto proprio in Italia, in Sicilia; specificatamente nel siracusano. “Solenopsis invicta è una delle peggiori specie invasive di insetti” ha commentato Mr Menchetti “Può diffondersi con una velocità allarmante. Trovare questa specie in Italia è stata una grande sorpresa, ma in fondo sapevamo che questo giorno sarebbe venuto“.

Dove si trova la formica di fuoco nel mondo, ecco dove fare attenzione

Attualmente la formica di fuoco è presente in Australia, in Cina, nei Caraibi, nel Messico e negli Stati Uniti. Per quanto concerne la Sicilia le prime analisi hanno rilevato 88 nidi in un’area di 4,7 ettari, con la presenza di migliaia di formiche. I locali hanno riportato di essere stati punti da queste formiche ultra aggressive dal 2019; pertanto l’infestazione è in corso da diversi anni.

Un’analisi del DNA delle formiche regine ha rivelato come siano arrivate o dagli Stati Uniti o dalla Cina, con ogni probabilità a bordo di una nave. Gli scienziati stanno ora cercando di calcolare quale sarà la prossima area colpita dalle infestazioni; il 7% infatti del continente presenta un ecosistema adatto alle formiche in questione e la metà delle città europee rappresenta un perfetto terreno di coltura.

Attualmente l’unica nazione del mondo ad aver eradicato con successo le formiche di fuoco è la Nuova Zelanda; però si tratta di un esempio difficile da seguire per le diverse dimensioni e la diversità di approccio nei confronti dell’ambiente. Il piano per sterminarle prevede un impegno spalmato su più anni, volto a individuare i nidi, distruggerli e monitorare i siti oggetto dell’invasione delle formiche onde essere sicuri che l’infestazione non si ripresenti.