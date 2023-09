Lavatrice, residui di calcare e detersivo dalla vaschetta scompaiono subito I Rovini il cestello se non lo fai

La lavatrice è uno degli elettrodomestici presenti nelle abitazioni di tutte le famiglie italiane di cui non se ne può proprio fare a meno.

Sì, perché grazie a questo dispositivo si ottimizzano i tempi di lavaggio e c’è un minore spreco di acqua, rispetto al lavaggio del bucato a mano. Certo, non si può attenzionare quello che è il suo consumo energetico. Stiamo parlando di uno degli elettrodomestici più energivori che ci sono in giro. E, di questi tempi, con la crisi energetica ed economica in atto, i suoi consumi risultano essere un vero e proprio salasso. Sì, la lavatrice incide e come sulle bollette della fornitura di energia elettrica.

Molto spesso vi abbiamo svelato alcuni trucchetti importantissimi che vi consentono di ottenere risparmio, utilizzando comunque l’elettrodomestico. Sì, perché bisogna diffidare da chi sostiene che sia meglio tenerlo non in funzione. Abbiamo parlato dei lavaggi a basse temperature che sono efficaci allo stesso modo o anche di più rispetto a quelli ad alte temperature. Ovviamente, bisogna ripetere che il programma di lavaggio deve partire a pieno carico. Non ce ne sarebbe bisogno, ma è sempre utile ribadirlo.

Dovete sapere, però, che un altro alleato del risparmio è la pulizia. Sì, perché questa consentirà alla lavatrice di funzionare al meglio delle sue possibilità, senza consumi eccessivi. Inoltre, c’é da dire che aiuta ad allungare la sua vita. In questo modo, non avrete bisogno di un tecnico manutentore per ripararla. Vediamo allora come rimuovere sporco e calcare per non rovinare il cestello in maniera definitiva.

Ecco come pulire ed igienizzare in maniera efficace la lavatrice.

Innanzitutto, vi diciamo che il problema principale è il calcare. Sì, quello presente nell’acqua che arriva nelle vostre case. Ovviamente, non c’è solo questo. Infatti, ad intaccare l’integrità della lavatrice e del suo cestello, ci sono anche i detersivi. O meglio, quelli che sono i residui dei detersivi utilizzati per i vari cicli di lavaggio. E, poi, non si può non menzionare la muffa. Sono tutti agenti dannosi per l’apparecchio, l’oblò ed il suo cestello.

Bisogna pulire in maniera approfondita tutto ed anche costantemente. Noi vi consigliamo prodotti naturali. Iniziamo da quella che è la parte più esterna, ovvero l’oblò della lavatrice. Dovete realizzare una sostanza composta da acqua, aceto e sapone di Marsiglia ed inserirla in uno spruzzino. Aggiungeteci anche delle gocce di olio essenziale di agrumi o lavanda.

Spruzzate il composto su oblò e parti esterne della lavatrice e passate un panno asciutto. Diventerà tutto pulito e brillante. Ovviamente, ci sono anche le parti interne e le guarnizioni da attenzionare. Per le prime, immettete nella vaschetta del detersivo, aceto e bicarbonato precedentemente miscelati. Nel cestello, invece, andrà aceto e olio essenziale alla lavanda. Azionate la lavatrice alla temperatura di 60°. Sarà tutto igienizzato e pulito.

Ed ovviamente anche profumato. Infine, anche per quanto riguarda le guarnizioni, il prodotto principe è l’aceto bianco al quale va aggiunto del bicarbonato e del succo di limone. Dovrete ottenere un composto uniforme ed omogeneo da applicare su di esse. Dopo dieci minuti, basterà passera un panno umido ed il gioco è fatto. Addio a cattivi odori, muffe, batteri ed anche al tecnico manutentore.