Wi-Fi, tutti lasciano questa impostazione standard ma è un grave errore I Se la cambi internet va più veloce

Eccoci nuovamente a parlare della connessione Wi-Fi di casa e, soprattutto, della sua importanza durante la vita quotidiana degli utenti.

Si, perché sono sempre di più gli utenti che utilizzano la connessione per lavorare da casa e hanno bisogno di una potente, stabile e veloce per svolgere le loro mansioni e le videoconferenze con i propri colleghi. Ovviamente, però, non viene utilizzata soltanto per lavoro. Quando si è in casa, infatti, si preferisce utilizzare il Wi-Fi anche sul proprio smartphone sia per collegarsi sulle varie piattaforme social sia per inviare messaggi all’Inter delle piattaforme di messaggistica.

C’è da dire che si trascorre tantissimi tempo alla ricerca dei post perfetti, di quelli più belli che suscitano intense emozioni. Ovviamente, non possiamo nascondere l’utilizzo della connessione per visionare i contenuti offerti dalla varie piattaforme di streaming. E la lista potrebbe continuare all’infinito.

Ma sarebbe troppo noioso. Quello che bisogna assolutamente dire è che senza un segnale ottimale, tutto ciò non sarebbe possibile. Purtroppo, però, spesso ci si ritrova a fare i conti con una connessione lenta ed instabile. Ciò perché si hanno dei comportamenti scorretti che riguardano soprattutto il cattivo posizionamento del dispositivo.

Ci sono dei trucchetti fantastici per migliorare la qualità del segnale. E ne abbiamo parlato ampiamente. Una volta messi in pratica tutti, la vostra connessione sarà più veloce di una Ferrari. Se, poi, i problemi dovessero continuare, c’è da verificare un’impostazione importantissima che, però, sono molto ad ignorare.

Ecco l’impostazione da tenere sempre bene a mente: farà schizzare il segnale.

Dovete sapere che tutti i router hanno due bande di comunicazione: la prima a 2,4 GHz e la seconda a 5 GHz. In realtà, non proprio tutti e se il vostro ha solo la prima, sarebbe il caso che lo cambiaste, perché si tratta di un dispositivo obsoleto. La banda a 2,4 GHz è ottimale per coprire anche zone lontane dal router.

Mentre quella a 5 GHz è più veloce, ma arriva a coprire una distanza inferiore. Ed è questa l’impostazione che dovrete conoscere ed utilizzare. Sì, perché potrete passare da una banda all’altra, ogni qualvolta lo volete, in base alle vostre esigenze. Poi, se avete un router di ultima generazione vi ritroverete anche la banda a 6 GHz.

Entrando all’interno del pannello di amministrazione del dispositivo, potrete visionare i canali delle diverse bande e capire quali siano quelli occupati. Ed è qui che dovrete sceglierne uno non occupato, non intasato per far sì che la vostra connessione sia veloce, potente e non a singhiozzi. Una volta fatto ciò, avrete il mondo nelle vostre mani.