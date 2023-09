Tariffe telefoniche, l’offerta imperdibile della nota compagnia I Finalmente puoi risparmiare davvero

Abbiamo parlato in più occasioni dei vari aumenti che ci sono stati nell’ultimo periodo e che riguardavano le tariffe telefoniche.

Il tutto è iniziato a novembre scorso quando uno dei provider di servizi telefonici italiani ebbe un’intuizione deleteria per gli utenti: una modifica unilaterale del contratto. E questa portò aumenti sulle tariffe telefoniche sia di rete mobile che di rete fissa. Ovviamente, fu seguita da parecchi altri provider suoi competitor.

Pensate che alcuni hanno inserito, all’interno delle rimodulazioni contrattuali, anche la clausola inflazione. In pratica, le tariffe sarebbero aumentate ogni anno al variare dell’inflazione. Una vera e propria batista per tutti gli italiani. Ultimamente, poi, ad alzare nuovamente i prezzi è stata l’azienda italiana Fastweb.

Infatti, ha già comunicato ai suoi utenti che ci sarebbero stati aumenti delle tariffe fino a 5 euro al mese già dall’inizio del prossimo mese di ottobre. Ma questo è totalmente un altro discorso. Si, perché l’azienda che ha dato il via agli aumenti, sta tornando a fare parlare di sé proprio in questo periodo , poiché ha messo su un’offerta davvero sensazionale da dover cogliere al volo.

È qualcosa che è votata al risparmio degli utenti. Sarebbe davvero un peccato non usufruirne. Per questo motivo abbiamo pensato di rivelarvela. Ve ne parleremo ampiamente in modo che possiate comprendere se sia o meno congeniale a quelle che solo le vostre esigenze. Capiamo insieme di cosa si tratta. Siamo sicuri che ne rimarrete esterefatti.

Tim spiazza tutti con un’offerta davvero pazzesca!

Parliamo di qualcosa di già esistente, ma che l’azienda ha deciso di modificare in alcune sue parti. L’offerta in questione è TIM 5G Power Smart. Gli utenti potranno usufruire di un bundle che comprende minuti illimitati, 1000 SMS e ben 100 GB di navigazione in 5G. Ci sono poi ben tre mesi di spazio di archiviazione Google One 100 GB.

Il tutto a oli 14,99 euro al mese. Ma il bello arriva nel caso in cui si possegga una scheda sim con già un abbonamento TIM Power Unica attivo. In questo caso, infatti, il canone mensile sarà di soli 9,99 euro al mese. I nuovi clienti non avranno costi di attivazione. Mentre per i vecchi clienti è previsto un costo di 19,99 euro una tantum.

Se, invece, ci si reca in uno dei negozi fisici anche i nuovi clienti dovranno pagare una quota di attivazione. E questa ammonta, però, a soli 9,99 euro. Il costo della SIM, invece, si attesta a 25 euro in cui sono compresi 20 euro di credito residuo. Se, invece, ci si reca nei negozi, il costo risulta essere di soli 10 euro.