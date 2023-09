Sky tv, premi questo codice segreto sul telecomando I Sblocchi i menu nascosti e vedi il palinsesto gratis

Sky TV, tutti i codici segreti che dovresti conoscere per utilizzare il tuo apparecchio nel miglior modo possibile.

Sky è uno dei colossi della PayPerView. Sono moltissime le famiglie che non possono proprio più farne a meno. Un servizio a pagamento che permette di vedere i film usciti da poco, ma anche alcuni programmi che non vengono trasmessi sulla TV free, ma che continuano ad appassionare molti telespettatori.

Nonostante il costo degli abbonamenti che tende a salire di anno in anno, sono poche le persone che decidono di rinunciarvi, a maggior ragione ora che Sky offre anche il servizio di internet a casa. La compagnia spesso, unisce i due servizi per riuscire ad offrire la migliore tariffa sul mercato.

Quello che però in molti non sanno è che lo Sky Box nasconde delle funzionalità segrete che possono essere gestite dal telecomando, da pulsanti segreti e anche dai comandi vocali. Le funzioni di cui ti stiamo parlando permettono di sfruttare a pieno le potenzialità dell’abbonamento Sky.

Ricordiamo che Sky è uno dei principali fornitori di servizi televisivi noto per un’offerta di programmi estremamente vasta con canali dedicati ai bambini, ma anche alla cucina e agli amanti degli sport.

I codici Sky TV molto utili

Di recente sono stati svelati alcuni codici che sembrano migliorare l’efficienza del decoder Sky. Uno di questi, ad esempio, permette di liberare spazio in memoria semplificando la cancellazione di tutti i contenuti che sono stati registrati sull’apparecchio per essere visti in un secondo momento.

In questo caso, il codice da digitare sul telecomando è lo 001 che farà apparire l’opzione Reset Hard Drive funzionalità che andrà a cancellare le registrazioni archiviate. Molto efficace anche per resettare il dispositivo nel caso in cui si voglia sostituire. Ma questo non è l’unico codice che ti sarà utile conoscere.

Le altre funzionalità estremamente comode

In molti sapranno che il simbolo di Sky presente sopra al telecomando è un pulsante. premendolo si accede alle registrazioni senza dover in alcun modo navigare all’interno del menù. Se invece si tiene premuto il pulsante con il microfono, allora sarà possibile andare alla ricerca del proprio film preferito anche semplicemente andando a pronunciare una frase famosa.

Insomma, una serie di possibilità che rende l’utilizzo del modem Sky ancora più semplice, ancora più piacevole e pratico.