Computer, è una sanguisuga di corrente: se non lo fai tutte le volte ti succhia i risparmi in bolletta

Come evitare che il computer consumi troppa corrente? Vi sono tante soluzioni per ‘tagliare’ la bolletta dell’elettricità, abbassando drasticamente i consumi del pc di famiglia.

Come fare a meno del computer? Anche se non lo si usa per lo smart working, lavorando da casa, è comunque una presenza costante in ogni casa, un compagno insostituibile. Non si può non fare a meno del pc, non importa quanto ci si sforzi. Eppure proprio il computer incide in maniera pesante sui consumi domestici, fa straripare la bolletta ben oltre i normali limiti.

Guardiamo allora insieme i consumi di un computer: che cosa influisce, più di tutto, sulle spese energetiche? Innanzitutto, guardando al computer nel suo complesso, questi può consumare 175 KWh in un anno, a patto che rimanga acceso nove ore al giorno. Un livello di utilizzo dell’elettricità non indifferente.

Si può partire, onde risparmiare, dai rimedi più semplici; innanzitutto si può attivare la funzione di Risparmio Energetico su Windows, utilizzando l’apposito Pannello di controllo dal computer, col tasto Start. Selezioniamo allora la voce dapprima Opzioni risparmio energia e poi Risparmio di energia.

In seconda misura, su Windows 10 è possibile operare sul simbolo della batteria e scegliere, con l’apposito cursore, quanta batteria voglia risparmiare tra i due opposti della Massima durata della batteria e delle Massime prestazioni. Spetta a noi scegliere l’opzione più sensata.

Lo schermo, va da sé, consuma parecchio; pertanto è possibile chiuderlo completamente, specie se ci stiamo riferendo ad un computer fisso. Poi, se si vuole compiere un passo ulteriore, è possibile disattivare eventuali reti wifi e la stessa Internet.

Va da sé che, se si desidera unicamente risparmiare, occorre chiudere sempre il computer e saltare lo stand-by. Questo infatti ‘risucchia’ energia, da quando il computer è in sospensione. Spesso le persone sottovalutano quanto e come il pc consumi energia anche quando in fase di ‘riposo’; sì lo schermo è nero, le lucine appena visibili, ma il pc continua a consumare e consumare.

I portatili, in generale, consumano molta meno energia del computer fisso; pertanto se, di nuovo, il risparmio energetico è quanto conta, sarebbe preferibile acquistare un laptop. Infine, tra gli ultimi trucchi, è preferibile sempre diminuire la luminosità dello schermo. Naturalmente senza danneggiare la visione del computer, la fruibilità dello stesso.