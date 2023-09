Apple, l’esperto rivela la data esatta per acquistare il nuovo iPhone 15 I È il momento in cui lo pagherai meno

Per gli appassionati di Apple, sappiate che c’è un momento giusto per acquistare un nuovo modello. Il momento potrebbe essere a breve.

Ebbene nostri cari amanti della Apple, sappiate che tra una manciata di ore ci sarà la presentazione dei nuovissimi modelli di iPhone ormai è quasi un appuntamento annuale fisso. Cade sempre in settembre e più o meno sempre nelle stesse date. In Italia i nuovi prodotti saranno in vendita dopo circa una settimana della presentazione.

Ogni anno la curiosità è tanta nei confronti delle modifiche che la casa decide di apportare ai nuovi modelli. Puntualmente è altrettanta la delusione nello scoprire che non è che ci siano stati chissà quali stravolgimenti.

Tutti sappiamo che Apple è uno dei marchi principe della telefonica, ma anche per quello che riguarda tablet, portatili e computer di ultimissima generazione e di altissima qualità. C’è chi dice di acquistarlo perché è ciò che di meglio il mercato ha da offrire, qualcuno invece, insinua che sia semplicemente per via di un marchio altisonante.

Quello che possiamo affermare è che comunque Apple, dal momento del suo arrivo sul mercato ha stravolto per sempre il campo della tecnologia, ponendosi, non in competizione con gli altri marchi, ma sempre un filo sopra a tutti gli altri, due rette parallele che non si incontrano mai.

Apple e i nuovi modelli iPhone

Tra pochissime ore, quindi, conosceremo quelle che sono le caratteristiche dei nuovi iPhone 15 e ovviamente anche i prezzi, che come ben saprete, non sono di certo tra i più economici del mercato. C’è chi parla di un costo del prodotto che va dalle 850 sterline alle 1.900 sterline. Un esborso non indifferente, come ben si può immaginare.

Ma alcuni esperti del mercato ci dicono che ci sono dei periodi in cui è consigliabile acquistare un nuovo dispositivo, con la possibilità di pagarlo molto meno. Inoltre, si consiglia anche di tenere sempre sotto controllo i siti di comparazione per riuscire a scovare il prezzo migliore.

Quando e come acquistare

Il primissimo consiglio che gli esperti vogliono offrire a te che vuoi acquistare un nuovo iPhone è quello di attendere alcune giornate particolari come il Black Friday o il Cyber Monday. Se invece hai intenzione di vendere il tuo vecchio dispositivo, allora ti consigliamo di farlo prima che esca il nuovo modello. Saprai bene che una volta in commercio un modello nuovo fiammante, i vecchi calano nella loro valutazione.

Ovviamente lo stesso vale nel caso in cui tu voglia acquistare un nuovo cellulare, ma non per forza il modello più nuovo. Apple ha l’abitudine di dichiarare fuori produzione i modelli più vecchi, per evitare che il consumatore abbia l’imbarazzo della scelta. Questo però non vuol dire che i modelli più vecchi non si possano trovare su siti di cellulari ricondizionati o similari a prezzi di gran lunga più convenienti.