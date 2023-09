Test ottico, se vedi un uovo tra queste torte in quindici secondi sei un falco I Uno su dieci ci riesce

Sul web impazzano dei rompicapo davvero spassosi che, a volte, sono in grado di rivelare anche dei difetti che riguardano la vista.

E noi vogliamo proporvene uno davvero intrigante che vi consentirà di capire la vostra vista in che condizione si trova. Inoltre, grazie a questo giochino, potrete tenere allenato anche il cervello. Ed è anche una sfida per i tantissimi utenti golosi che leggono i nostri articoli ogni giorno ed a tutte le ore. Sì, perché riguarda proprio la cucina.

In realtà, questo rompicapo assimilabile ad un puzzle, è composto da tantissimi ingredienti che servono a preparare vere e proprie prelibatezze di pasticceria. Quindi, amanti dei dolci fatevi sotto! Troverete nelle due immagini che vi proporremo, un numero indefinito, non quantificabile, di mattarelli, guanti da forno, fruste.

Ma ci sono anche dei cupcake, delle ciambelle, e delle torte. Sì, avete ragione. Anche a noi è venuta fame quando l’abbiamo visto per la prima volta. Tra tutti questi ingredienti ce n’é uno che risulta essere un po’ isolato ed anche nascosto. Ed è quello che dovrete riuscire a trovare. Ma per vincere il gioco, bisogna scovarlo entro 15 secondi dalla prima visualizzazione dell’immagine.

Dovete sapere, però, che sono pochissimi gli utenti che realmente ci riescono. Pensare che durante un test con protagoniste 50 persone, solo 5 di queste sono riuscite a trovare l’ingrediente segreto contenuto all’interno dell’immagine. Vediamo, allora, di quale ingrediente si tratta. Siete sicuri che, poi, riuscirete a trovarlo in pochissimo tempo?

Ecco il test ottico dell’uovo tra i dolci e le torte: se lo trovate siete dei portenti!

Ebbene sì, l’ingrediente segreto da scovare è un uovo. Beh, possiamo dire, senza timore di essere smentiti, che è uno degli ingredienti principali della pasticceria. Il problema, però, sarà scovarlo tra una miriade di dolciumi, strumenti di pasticceria e torte. E, poi, l’immagine è ricca di colori e di ghirigori. E’ davvero una sfida interessante.

E’ questo il motivo per cui non tutti ci riescono. Anzi, possiamo dire che la percentuale di utenti che vincono questa sfida è davvero bassa. Parliamo, infatti, solo del 10% sul totale. Noi, lo abbiamo trovato ed anche nel range di tempo indicato in precedenza, ovvero soltanto 15 secondi. Ora tocca a voi scovarlo e, ovviamente, comunicarcelo.

E, nel caso in cui doveste vincere il rompicapo proposto, vi diciamo subito che la vostra vista è davvero perfetta. Inoltre, vuol dire che anche il vostro cervello è molto, ma molto allenato. Fateci sapere, allora, se riuscite a trovare l’uovo ed anche in quanto tempo lo farete. Vediamo se riusciamo a far aumentare la percentuale dei vincitori.