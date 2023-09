Bollette luce, se smetti di usare questo elettrodomestico le riduci del 75% I Puoi farlo in qualsiasi momento

Le bollette della luce, in questo periodo, sono diventate, ormai, l’ossessione numero uno per tutte le famiglie italiane.

Si, perché sono ormai tre anni che sono diventate oggetto di aumenti indiscriminati. Ed anche ora che si pensava si potesse respirare un po’, grazie ad una loro leggera flessione, è arrivata una notizia davvero tragica per tutti. Ebbene sì, le bollette energetiche aumenteranno nuovamente. E lo faranno proprio ora che ci si sta accingendo ad affrontare in serie la stagione autunnale e quella invernale.

Gli aumenti minori interesseranno le bollette del gas, mentre quelle relative alla fornitura di energia elettrica subiranno rincari del 10%. È una vera e propria mazzata tra capo e collo per tutte le famiglie. Ovviamente, non ci sarebbe neanche bisogno di dirlo, i maggiori responsabili delle bollette alte, non possono essere che loro: gli elettrodomestici.

Si, perché sono tutti molto energivori ed hanno il loro peso sulle fatturazioni. E dovete sapere che anche quelli piccoli, che sembrano innocui, vanno ad incidere davvero parecchio. Ce n’è uno, però, che più di tutti consuma una maggiore quantità di energia. E noi vi accenniamo che sarebbe meglio non utilizzarlo.

Questo per ottenere una ottima dose di risparmio. E di questi tempi, anche un solo euro risparmiati, fa bene all’anima ed al corpo! Vediamo, allora, insieme di quale dispositivo stiamo parlando. Resterete praticamente tutti a bocca aperti. Non avreste mai potuto immaginare che questo elettrodomestico fosse un vero e proprio killer delle vostre finanze.

Ecco l’elettrodomestico il cui non utilizzo fa ottenere il 75% di risparmio.

Ma qual è questo elettrodomestico che risulta essere il vero vampiro di energia in casa? Ebbene, stiamo parlando del forno elettrico. Si, avete capito benissimo. Parliamo di quel dispositivo che consente di preparare pietanza davvero succulente ed anche maggiormente salutari rispetto ad una frittura, ad esempio. Sarebbe meglio evitare il suo utilizzo, prevedendo metodi di cottura alternativi. Pensate che un’ora di cottura in forno, può arrivare a costare fino a 0,30 euro. È una cifra da capogiro anche perché le cotture in forno sono sempre abbastanza lunghe.

Sono poche le pietanze che si cuociono in un’ora. Ecco che, allora , vogliamo consigliarvi dei metodi alternativi che possono farvi risparmiare fino a 75 euro in bolletta. Innanzitutto, vi diciamo che sarebbe opportuno prendere in considerazione un forno a microonde. Si, anch’esso è energivoro, ma le sue cotture sono molto più veloci. Inoltre, vi diciamo che, se non credete che il microonde sia congeniale alle vostre esigenze, potrete optare per un forno ventilato, che vi permetterà di risparmiare tempo e denaro, poiché le cotture saranno più uniformi, più veloci e si consumerà meno energia.

Se, poi, non volete rinunciare al vostro forno elettrico, vi consigliamo di cucinare più pietanze contemporaneamente, di tenere chiusa la porta del forno per non fare disperdere il calore prodotto dal dispositivo. Inoltre, una buona pulizia ed anche la manutenzione ordinaria di questo elettrodomestico, vi consentirà di non consumare tantissima energia.