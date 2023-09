Smartphone, le app tossiche: sono su tutti i telefoni e sono state contaminate I Ti devastano il cellulare

Attenzione alle App che scarichi sul tuo cellulare, ce ne sono alcune che potrebbero veramente rovinarti, scopriamo quali sono.

Lo dobbiamo ammettere, lo smartphone è uno degli accessori che utilizziamo maggiormente durante le nostre giornate. Un tempo si chiamavano cellulari e il loro compito era unicamente quello di permettere di procedere con telefonate e l’invio di semplice messaggi.

Ma come è giusto che sia, la tecnologia si è evoluta e con lei anche i cellulari che sono ormai, solo dei lontanissimi parenti di quelli che sono gli smartphone attuali. Che poi li chiamano telefoni intelligenti, ma il vero problema che un po’ meno intelligenti sono le persone che a volte li utilizzano.

Non la prendete a male, ma purtroppo troppo spesso utilizziamo i nostri apparecchi tecnologici in maniera non opportuna, esponendoci a una serie di rischi che nemmeno immaginiamo. Le persone che sono maggiormente esposte a questi rischi sono quelle più ingenue, come gli anziani e i giovanissimi, che purtroppo si utilizzano il cellulare senza pensare eccessivamente alle possibili conseguenze.

Purtroppo c’è una pratica che crea non poche problematiche quella di scaricare applicazioni che non si conoscono. Le App, alcune volte, sono in grado di rilevare dati sensibili del soggetto proprietari del cellulare e creare reali grattacapi.

Le App che ti svuotano il conto in banca

In effetti secondo i dati di ESET sarebbero 2 le app che potrebbero essere causa di serie problematiche. Queste erano i cloni di 2 app molto utilizzate e sicure. Una volta scaricati questi cloni erano in grado, per colpa di un malware di copiare tutti i dati sensibili, conti in banca, password e codici, per potersi appropriare di tutti i beni del malcapitato. Inoltre sembra che il malware fosse in grado di copiare le conversazioni, registrare e infine accedere alla fotocamera dell’apparecchio registrando dei video all’insaputa del soggetto.

Il malware secondo gli esperti potrebbe essere partito dal Cina, per poi essere diffuso sia in Europa che nel resto del mondo. Quindi se hai queste app sul tuo smartphone, forse dovresti proprio cancellarle velocemente.

Le App da cancellare

Ops, ci stavamo per dimenticare di dirti quali sono le app a cui devi prestare molta attenzione. Sono due quelle a cui bisogna prestare attenzione si tratta di Signal Plus Messenger e FlyGram, imitazioni di Signam e di Telegram.

L’aspetto peggiore è che queste due App erano scaricabili per dispositivi Android dal store ufficiale Google, mettendo a rischio tutti gli utenti. Appena rilevato il malware le app sono state definitivamente eliminate e attualmente non è possibile procedere con il loro download.